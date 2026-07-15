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Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG (@LFFP)

Mercato : Diani quitte OL Lyonnes et rejoint London City Lionesses

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Suite à l'annonce de son départ d'OL Lyonnes, la question restait de savoir où allait atterrir Kadidiatou Diani. Pour la première fois de l'ère Kynisca, une joueuse lyonnaise rejoint le London City Lionesses dans le cadre d'un transfert.

    C'est un départ qui risque certainement de faire grincer quelques dents. En plus d'être surprise, le départ de Kadidiatou Diani vers le London City Lionesses, comme communiqué par OL Lyonnes ce mercredi matin, va probablement faire remonter quelques critiques de la part des supporters lyonnais mais aussi d'autres clubs, notamment sur le principe de la multipropriété et Kynisca. Diani ne sera pas la première à quitter Lyon pour rejoindre Londres, mais Danielle van de Donk l'avait avant tout fait librement à l'été 2025, tandis que Wassa Sangaré avait été prêtée un an.

    Un an plus tard, il s'agit d'un transfert (même si le montant n'a pas filtré) puisque l'internationale française possédait encore un an de contrat. Il y avait d'ailleurs eu des débuts de discussion pour une potentielle prolongation, mais il semblerait que la proposition anglaise a fait pencher la balance du côté londonien.

    Un recrutement XXL au London City Lionesses

    A 31 ans, Kadidiatou Diani va vivre sa première expérience à l'étranger avec un contrat jusqu'en 2029 et cela a certainement pesé dans son choix de quitter OL Lyonnes, trois ans après son arrivée. Elle ne disputera certes pas la Ligue des champions cette saison, mais avec le recrutement XXL effectué cet été par le London City Lionesses (Putellas, Mapi Leon, etc), l'ambition est clairement là de l'autre coté de la Manche. Reste à savoir quand Kadidiatou Diani retrouvera la compétition, elle qui s'est blessée au genou en fin de saison dernière.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      undeuxtrois - mer 15 Juil 26 à 10 h 19

      Donc, l'OL a besoin d'argent ? Ce qui m'étonne, c'est qu'on semble avoir besoin d'argent en vendant à... un club détenu par notre propriétaire. Est-ce une histoire de FairPlay financier ? Mais à priori LCL dépense énormément et a bien peu de revenus pour l'instant, et ça n'a l'air de gêner personne.

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      1. isabielle
        isabielle - mer 15 Juil 26 à 10 h 39

        En Angleterre les revenus des droits télé sont 4 fois supérieurs aux nôtres.
        La fiscalité et les charges sociales sont bien moins pénalisantes, le sponsoring est bien supérieure aussi.
        Le déficit de OLL de l'avant dernière saison a été annoncé supérieur à 10M€ (sauf erreur de mémoire) il me semble...
        et, chez les filles, il ne faut pas compter sur les revenus des matchs et du merchandising !

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    2. isabielle
      isabielle - mer 15 Juil 26 à 10 h 24

      Voilà qui est clair.
      Michele Kang a décider d'investir dans un championnat très disputé, avec une visibilité et une notoriété bien supérieure à notre APL.
      On savait qu'elle avait de l'ambition, mais sauf grande surprise pour le mercato lyonnais, pour l'instant elle ne le montre avant tout que pour le LCL.
      Je reste confiant quand même, elle ne dépouillera pas l'OLL de ses pointures cette saison
      ... mais quid du coach à la fin de son contrat ?
      Pour maintenir l'OL au plus haut niveau, même une "super" académie ne sera pas non plus suffisante pour le court terme !

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    3. janot06
      janot06 - mer 15 Juil 26 à 10 h 59

      D'après L'Equipe, le montant du transfert serait de 800000 euros, ce qui, si cela s'avérait vrai, serait la plus grosse vente de l'OL.
      Besoin d(argent aussi chez les féminines ?

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