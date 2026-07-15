Mercato : Diani quitte OL Lyonnes et rejoint London City Lionesses

Suite à l'annonce de son départ d'OL Lyonnes, la question restait de savoir où allait atterrir Kadidiatou Diani. Pour la première fois de l'ère Kynisca, une joueuse lyonnaise rejoint le London City Lionesses dans le cadre d'un transfert.

C'est un départ qui risque certainement de faire grincer quelques dents. En plus d'être surprise, le départ de Kadidiatou Diani vers le London City Lionesses, comme communiqué par OL Lyonnes ce mercredi matin, va probablement faire remonter quelques critiques de la part des supporters lyonnais mais aussi d'autres clubs, notamment sur le principe de la multipropriété et Kynisca. Diani ne sera pas la première à quitter Lyon pour rejoindre Londres, mais Danielle van de Donk l'avait avant tout fait librement à l'été 2025, tandis que Wassa Sangaré avait été prêtée un an.

Un an plus tard, il s'agit d'un transfert (même si le montant n'a pas filtré) puisque l'internationale française possédait encore un an de contrat. Il y avait d'ailleurs eu des débuts de discussion pour une potentielle prolongation, mais il semblerait que la proposition anglaise a fait pencher la balance du côté londonien.

Un recrutement XXL au London City Lionesses

A 31 ans, Kadidiatou Diani va vivre sa première expérience à l'étranger avec un contrat jusqu'en 2029 et cela a certainement pesé dans son choix de quitter OL Lyonnes, trois ans après son arrivée. Elle ne disputera certes pas la Ligue des champions cette saison, mais avec le recrutement XXL effectué cet été par le London City Lionesses (Putellas, Mapi Leon, etc), l'ambition est clairement là de l'autre coté de la Manche. Reste à savoir quand Kadidiatou Diani retrouvera la compétition, elle qui s'est blessée au genou en fin de saison dernière.