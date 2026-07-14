Comment voir OL - Servette FC qui se jouera à Bourgoin

Troisième test pour l'OL mercredi face au Servette FC. Une rencontre disputée à Bourgoin, avec un coup d'envoi à 18h30. Voici comment la regarder.

Paulo Fonseca a prévenu samedi après la victoire contre Saint-Gall (6-3). À partir de maintenant, les temps de jeu ne seront pas forcément partagés de manière équitable. L'heure est venue de préparer le groupe qui disputera le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions début août. Nous devrions avoir une équipe moins mixte que lors des précédentes sorties mercredi contre le Servette FC. Rendez-vous à Bourgoin pour un coup d'envoi donné à 18h30.

Dernier match de la préparation en France

Comment assister à cette rencontre ? Le stade Pierre-Rajon n'a pas encore fait le plein pour cette affiche. Il reste donc des billets à prendre, de 10 à 25 euros, pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir les Lyonnais contre les Suisses. Sinon, vous pouvez toujours rester chez vous et opter pour la télévision. Comme pour l'ensemble de la préparation, OL Play retransmettra cette partie en exclusivité.

Profitez-en, car il s'agit de la dernière confrontation en France avant début août. Les autres matchs amicaux se joueront en Allemagne ou en Espagne. Il faudra attendre le 4/5 ou 11 août avant de revoir Corentin Tolisso et ses coéquipiers à Décines. Ce sera à l'occasion de la Coupe d'Europe.