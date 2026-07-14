OL : Panettes et Eurexpo, les navettes de la discorde

L'annonce a suscité le courroux de bon nombre de supporters. Cette saison, se garer aux parkings Panettes ou Eurexpo pour prendre la navette et se rendre au stade coûtera 12,5 € par voiture. Un tarif jugé prohibitif que le club tente de justifier.

Début juin, l'OL avait lancé sa campagne d'abonnement pour ses fidèles supporters. Cela avait déjà suscité des réactions interloquées, avec des prix pour les uns revus à la baisse, pour d'autres à la hausse. Autre point important, le club indiquait que désormais, ce précieux sésame ne sera plus valable comme titre sur le réseau TCL. Si vous empruntez les transports en commun, il vous faut donc disposer soit d'un forfait, soit acheter un ticket le jour du match.

Mais ce n'était rien comparé aux retours après la communication sur les modalités de mobilité en date du 8 juillet. Des explications qui ont engendré le courroux des spectateurs, avec des commentaires acerbes/dépités, voire très virulents. La cause de cet énervement ? Le coût des navettes qui permettent de relier le stade via les parkings Eurexpo ou Meyzieu-les-Panettes. Gratuites auparavant, elles sont toujours proposées, moyennant 12,5 euros pour se garer dans ces espaces de stationnement.

Pendant 10 ans, l'OL payait 3 M€ par an pour ce service

Un montant qui semble freiner bon nombre de fans. Comment expliquer ce changement ? Il découle de la fin d'une convention de dix ans entre l'Olympique lyonnais et le Sytral. Jusqu'ici, il prenait en charge la totalité de l'arrangement, moyennant 3 millions d'euros par an. Aujourd'hui, il précise "qu'il continue de payer", finançant 50% du dispositif. Le reste du service repose donc en partie sur les épaules des voyageurs.

Pour justifier cette somme, jugée "prohibitive" dans une pétition lancée par des supporters, l'OL explique que les véhicules qui se garent dans ces lieux comprennent en moyenne trois personnes. Si l'on divise le tarif, cela revient à 4,16 euros par tête. Son objectif est d'encourager les gens à prendre le réflexe du covoiturage. Une pratique qu'il compte mettre davantage en avant avec sa plateforme dont il entend faire la promotion.

Un frein pour l'affluence au stade ?

Le nouveau prix des parkings pourrait donc être un frein pour les spectateurs. Du côté du club, on précise qu'il est "trop tôt pour dire si ça se répercutera sur les abonnements et l'affluence". Il y a également la crainte de voir se développer le stationnement sauvage à Décines et Meyzieu. Un phénomène dont l'Olympique lyonnais a bien conscience, et il affirme travailler avec les deux communes à ce sujet. Mais il rappelle surtout qu'il existe "d'autres manières d'accéder" à l'enceinte décinoise.

En 2024-2025, 60% des spectateurs se déplaçaient à l'aide des transports en commun, à savoir le tramway ou les navettes. Présentement, d'après le Sytral, la moitié de ces individus disposent d'un abonnement au réseau TCL, ce qui vous permet par exemple d'emprunter librement le T7.

Pour celles et ceux contraints ou souhaitant venir avec leur engin motorisé, il reste les parkings du stade qui seront mis en vente à l’unité à l’approche des rencontres. Ils seront proposés à partir de 20 € pour les voitures et 10 € pour les motos. L'aire de stationnement Carré de Soie à Vaulx-en-Velin sera encore accessible, avec la possibilité de prendre ensuite le tram. Face à la critique, l'OL sait qu'il aura besoin d'emmener les fans avec lui, particulièrement ceux venant d'Eurexpo ou de Meyzieu-les-Panettes. Pour cela, il assure "proposer tout le panel possible afin d'assister aux affiches grâce à des solutions diverses."