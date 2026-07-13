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Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Mercato : un groupe largement fourni et des joueurs sur le côté

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Avec un effectif largement fourni, l’OL cherche à vendre et à se séparer de certains éléments. Des joueurs comme Paul Akouokou ne s’entrainent pas avec le groupe pro, mais gardent le rythme en réserve.

    Ils étaient vingt-et-un joueurs de champ sur la feuille de match samedi face au FC Saint-Gall. Plus de deux équipes donc, ce qui a poussé Paulo Fonseca à ne donner que vingt minutes de jeu à Melvyn Otobo en deuxième mi-temps, remplacé par Mathys De Carvalho. Et encore, il manquait Khalis Merah et Malick Fofana, bien présents à Décines mais en séances individuelles, ainsi que les Mondialistes encore en vacances. Alors forcément, le groupe actuel de l’OL est bien trop conséquent et il va falloir dégraisser. Ces départs prennent du temps, faute d’intérêts réels pour des éléments priés d’aller voir ailleurs. La fin de la Coupe du monde va-t-elle permettre de décanter le marché des transferts ? La direction de l’OL l'espère, même s’il faudra sûrement attendre début août pour voir le mercato s’emballer un peu plus.

    Une obligation de donner des conditions de travail décentes

    En attendant, il faut faire des choix et certains éléments ont été priés d’aller s’entrainer en marge du groupe professionnel. La mise en place d’un "loft" étant illégale si l’on peut dire, le club lyonnais doit ainsi donner des conditions optimales aux joueurs mis de côté pour qu’ils puissent garder le rythme. C’est notamment le cas cet été pour Paul Akouokou et Mahamadou Diawara, comme cela avait déjà été le cas l'été dernier. Les deux milieux ne font plus partie des plans de Paulo Fonseca et s’entrainent donc avec la réserve de Gueïda Fofana et Samy Saci. Ce dernier était d’ailleurs présent en tribune samedi pour OL - FC Saint-Gall (6-3). Reste désormais à savoir le traitement réservé à un Duje Caleta-Car à son retour de la Coupe du monde, plus vraiment désiré à Décines. 

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    1 commentaire
    1. Ledromois
      Ledromois - lun 13 Juil 26 à 12 h 28

      Si MLJ arrive à faire partir Diawara, Akouokou, DCC, Tessmann, AMN et un arrière gauche, ça sera réussit du côté des départs.

      Le petit plus pour moi serait un départ de Mangala à 8 ou 10 M et une recrue au milieu.

      Comme ça en gros salaire il te reste Tolisso, Niakhaté, Nuamah (et peut être Taglia)

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