OL Lyonnes : Tabitha Chawinga jouera bien la CAN cet été

Samedi, le Malawi a dévoilé sa liste des 23 joueuses qui disputeront la CAN dans deux semaines. Sans surprise, la capitaine Tabitha Chawinga est dedans.

Le doute n'était pas vraiment permis. Cadre du Malawi, capitaine, Tabitha Chawinga n'allait pas manquer le plus grand événement de l'histoire de sa sélection. À compter du 28 juillet, les protégées de Lovemore Fazili disputeront pour la première fois la CAN, qui se déroulera au Maroc durant un petit mois. Fin juin, l'entraîneur avait dévoilé une liste élargie à 32 noms pour la préparation. Samedi, et alors que les joueuses sont réunies depuis le 28 juin, il a révélé l'effectif de 23 éléments qui prendra part à la Coupe d'Afrique des Nations.

Rendez-vous le 28 juillet

L'attaquante d'OL Lyonnes est dedans, sans surprise. Elle est avec sa sœur, Temwa, qui évolue à Kansas City. Les deux footballeuses mèneront leur formation dans un groupe assez relevé. Fin juillet, les Malawites affronteront le Nigeria, tenant du titre. Un baptême du feu contre l'un des grands favoris. La partie à ne pas manquer aura lieu le 1er août, contre l'Égypte, l'adversaire a priori le plus abordable.

Enfin, elles termineront ce premier tour par la Zambie le 5 août, là aussi, un rival a priori meilleur qu'elles. Pour aller en quarts de finale, il faudra se classer à l'une des deux premières places de la poule. Ou bien parmi les deux meilleurs troisièmes. Ce qui serait déjà une solide performance pour Tabitha Chawinga et ses compatriotes. Le tournoi servira d'éliminatoire pour la Coupe du monde au Brésil en 2027.