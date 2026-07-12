En quête d'un projet en Premier League, Hidemasa Morita n'aurait pas encore trouvé preneur. Le milieu en fin de contrat intéresserait plusieurs clubs français.
À 31 ans, Hidemasa Morita pourrait vivre l'un des derniers tournants de sa carrière. En effet, le Japonais aux 40 sélections (il n'a plus été appelé depuis mars 2023) voulait profiter de la fin de son contrat pour découvrir la Premier League. Depuis la fin de l'exercice 2025-2026, le voilà libre. De quoi potentiellement intéresser les formations anglaises en quête par un élément d'expérience pour leur entrejeu.
Mais comme l'explique A Bola, l'ancien membre du Sporting Portugal, où il évoluait depuis 2022, n'a jusqu'à présent pas eu les coups de fil espérés. De fait, des clubs français suivraient sa situation avec intérêt. Au point de lui faire revoir ses envies de PL ? D'après nos confrères portugais, Monaco, Marseille et l'Olympique lyonnais auraient des vues sur le natif d'Osaka.
50 rencontres jouées l'an passé
Ce dernier sort d'une saison à 50 rencontres avec l'écurie lisboète. Il était notamment titulaire lors du quart de finale de Ligue des champions face à Arsenal, mais aussi durant la majorité des affiches de championnat. Il a offert cinq passes décisives au cours du précédent exercice. En 2025, son année fut marquée par des pépins musculaires, mais il semble depuis avoir retrouvé toutes ses facultés pour enchaîner les duels. Hidemasa Morita est un milieu à vocation défensive.
Joueur libre, il faut prendre. En plus de l'exposition de l'OL au Japon, c'est tout benefs.
Enfin des cibles en fin de contrat car mise à part Boudache, j'ai pas le souvenir d'une recrue récente de ce type. Il peut y avoir des bons coups à faire (bien qu'il faille payer une prime à la signature souvent plus importante).
Au milieu on a : Morton, Tolisso, Merah, Bidstrup , Tessmann, Mangala, Nartey. Je prête Nartey pour qu'il joue, je vends Tessmann et Mangala, je prends Morita et je vais chercher un jeune récupérateur en prêt dans un gros club pour la rotation. 6 milieux au final et 3 départs (1 prêt et 2 transferts), 2 arrivées (un joueur libre, un prêt) ce qui permet d'avoir plus d'argent pour le buteur et l'arrière droit (bye bye AMN).
Pour le buteur, je tenterai le coup Sulc - Himbert pour la saison mais c'est risqué. Iaremtchouk pourrait être ce vieux briscard qui se contente de miette.
Je ne suis pas très convaincu par Duranville (même si c'était un crack qui n'a pas encore explosé au haut niveau). Les ailiers me font peur notamment la doublette Fofana Duranville pour des raisons différentes.
Pour moi ce serait une erreur de se "débarrasser" de Nartey alors que son compagnon danois vient d'arriver
On sera bien content d'avoir
Bidsdrup / Morita
Morton / Nartey
Tolisso / Merah
Mais effectivement Mangala / Tessmann / De Carvalho / Akouokou / Diawara, bon vent
A ma connaissance aucun joueur japonais n'a porté notre maillot, ça serait une grande première.