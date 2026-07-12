Actualités
Hidemasa Morita, ancien joueur du Sporting Portugal (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Mercato : l'OL ferait partie des clubs intéressés par Hidemasa Morita

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • En quête d'un projet en Premier League, Hidemasa Morita n'aurait pas encore trouvé preneur. Le milieu en fin de contrat intéresserait plusieurs clubs français.

    À 31 ans, Hidemasa Morita pourrait vivre l'un des derniers tournants de sa carrière. En effet, le Japonais aux 40 sélections (il n'a plus été appelé depuis mars 2023) voulait profiter de la fin de son contrat pour découvrir la Premier League. Depuis la fin de l'exercice 2025-2026, le voilà libre. De quoi potentiellement intéresser les formations anglaises en quête par un élément d'expérience pour leur entrejeu.

    Mais comme l'explique A Bola, l'ancien membre du Sporting Portugal, où il évoluait depuis 2022, n'a jusqu'à présent pas eu les coups de fil espérés. De fait, des clubs français suivraient sa situation avec intérêt. Au point de lui faire revoir ses envies de PL ? D'après nos confrères portugais, Monaco, Marseille et l'Olympique lyonnais auraient des vues sur le natif d'Osaka.

    50 rencontres jouées l'an passé

    Ce dernier sort d'une saison à 50 rencontres avec l'écurie lisboète. Il était notamment titulaire lors du quart de finale de Ligue des champions face à Arsenal, mais aussi durant la majorité des affiches de championnat. Il a offert cinq passes décisives au cours du précédent exercice. En 2025, son année fut marquée par des pépins musculaires, mais il semble depuis avoir retrouvé toutes ses facultés pour enchaîner les duels. Hidemasa Morita est un milieu à vocation défensive.

    à lire également
    Où en est le Servette FC avant d'affronter l'OL ?
    4 commentaires
    1. Avatar
      Outlander - dim 12 Juil 26 à 16 h 01

      Joueur libre, il faut prendre. En plus de l'exposition de l'OL au Japon, c'est tout benefs.

      Signaler
    2. Ledromois
      Ledromois - dim 12 Juil 26 à 16 h 09

      Enfin des cibles en fin de contrat car mise à part Boudache, j'ai pas le souvenir d'une recrue récente de ce type. Il peut y avoir des bons coups à faire (bien qu'il faille payer une prime à la signature souvent plus importante).
      Au milieu on a : Morton, Tolisso, Merah, Bidstrup , Tessmann, Mangala, Nartey. Je prête Nartey pour qu'il joue, je vends Tessmann et Mangala, je prends Morita et je vais chercher un jeune récupérateur en prêt dans un gros club pour la rotation. 6 milieux au final et 3 départs (1 prêt et 2 transferts), 2 arrivées (un joueur libre, un prêt) ce qui permet d'avoir plus d'argent pour le buteur et l'arrière droit (bye bye AMN).

      Pour le buteur, je tenterai le coup Sulc - Himbert pour la saison mais c'est risqué. Iaremtchouk pourrait être ce vieux briscard qui se contente de miette.

      Je ne suis pas très convaincu par Duranville (même si c'était un crack qui n'a pas encore explosé au haut niveau). Les ailiers me font peur notamment la doublette Fofana Duranville pour des raisons différentes.

      Signaler
      1. Avatar
        lekinslayer - dim 12 Juil 26 à 16 h 26

        Pour moi ce serait une erreur de se "débarrasser" de Nartey alors que son compagnon danois vient d'arriver

        On sera bien content d'avoir

        Bidsdrup / Morita

        Morton / Nartey

        Tolisso / Merah

        Mais effectivement Mangala / Tessmann / De Carvalho / Akouokou / Diawara, bon vent

        Signaler
    3. OLVictory
      OLVictory - dim 12 Juil 26 à 16 h 12

      A ma connaissance aucun joueur japonais n'a porté notre maillot, ça serait une grande première.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes : Giovanna Waksman a repris la course 16:00
    Mercato : l'OL ferait partie des clubs intéressés par Hidemasa Morita 15:10
    Où en est le Servette FC avant d'affronter l'OL ? 14:20
    Selma Bacha lors de Paris FC - OL Lyonnes
    Abonnement "flex" d'OL Lyonnes : voici les 4 matchs compris dans ce nouveau forfait 13:30
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : un premier test de valeur face au Servette FC ? 12:40
    Mercato : Imdad Charifou, non gardé par l'OL, a signé à Guingamp 11:50
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    Abner après OL - FC Saint-Gall (6-3) : "Il y a de l'amélioration" 11:00
    Ballon OL à l'entraînement
    OL - Servette FC : Aurélien Petit garde le sifflet 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    OL - Mercato : Paulo Fonseca s'attend à d'autres renforts 09:25
    Pour l'OL, la préparation suit son cours, avec du bon, mais encore pas mal de travail 08:40
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    Coupe du monde : l'Argentine de Tagliafico (OL) verra le dernier carré 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - FC Saint-Gall
    Ligue des champions : le calendrier de l'OL d'ici au troisième tour de qualification 11/07/26
    Nicolas Tagliafico (OL) lors d'Argentine - Australie en 8e de la Coupe du Monde 2022
    Coupe du monde 2026 : Tagliafico et l'Argentine pour une place dans le dernier carré 11/07/26
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    Mercato : malgré la forme d'Himbert, l'OL "a besoin d'un attaquant de haut niveau" 11/07/26
    Abner lors de Strasbourg - OL
    Mercato : Abner répond aux rumeurs d'un départ de l'OL 11/07/26
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    Le résumé en vidéo de la victoire de l'OL contre le FC Saint-Gall (6-3) 11/07/26
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - FC Saint-Gall (6-3) : Fonseca s'explique sur l'absence de Fofana 11/07/26
    Les joueurs de l'OL en amical contre le FC Saint-Gall
    Encore porté par Himbert, l'OL s'impose contre le FC Saint-Gall (6-3) 11/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut