En quête d'un projet en Premier League, Hidemasa Morita n'aurait pas encore trouvé preneur. Le milieu en fin de contrat intéresserait plusieurs clubs français.

À 31 ans, Hidemasa Morita pourrait vivre l'un des derniers tournants de sa carrière. En effet, le Japonais aux 40 sélections (il n'a plus été appelé depuis mars 2023) voulait profiter de la fin de son contrat pour découvrir la Premier League. Depuis la fin de l'exercice 2025-2026, le voilà libre. De quoi potentiellement intéresser les formations anglaises en quête par un élément d'expérience pour leur entrejeu.

Mais comme l'explique A Bola, l'ancien membre du Sporting Portugal, où il évoluait depuis 2022, n'a jusqu'à présent pas eu les coups de fil espérés. De fait, des clubs français suivraient sa situation avec intérêt. Au point de lui faire revoir ses envies de PL ? D'après nos confrères portugais, Monaco, Marseille et l'Olympique lyonnais auraient des vues sur le natif d'Osaka.

50 rencontres jouées l'an passé

Ce dernier sort d'une saison à 50 rencontres avec l'écurie lisboète. Il était notamment titulaire lors du quart de finale de Ligue des champions face à Arsenal, mais aussi durant la majorité des affiches de championnat. Il a offert cinq passes décisives au cours du précédent exercice. En 2025, son année fut marquée par des pépins musculaires, mais il semble depuis avoir retrouvé toutes ses facultés pour enchaîner les duels. Hidemasa Morita est un milieu à vocation défensive.