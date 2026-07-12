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Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
Nicolas Tagliafico lors d’Argentine – Canada (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Coupe du monde : l'Argentine de Tagliafico (OL) verra le dernier carré

  • par Gwendal Chabas

    • Rien n'est jamais simple avec l'Argentine, mais elle se retrouve en demi-finales de la Coupe du monde. Nicolas Tagliafico peut rêver d'un deuxième sacre planétaire.

    Le parcours de l'Argentine est loin d'être linéaire durant cette Coupe du monde. Mais avec la France, elle reste bien la seule équipe à avoir gagné toutes ses rencontres. On se demande parfois comment a pu réussir cette performance au vu de sa qualité de jeu très inégale. Mais lorsqu'il faut tout simplement gagner, l'Albiceleste est peut-être la meilleure de la planète. En tout cas, elle rêve d'un doublé qui serait historique au XXIe siècle. Dans la nuit de samedi à dimanche, elle a battu la Suisse en quarts de finale.

    Nicolas Tagliafico était bien titulaire pour cette rencontre. Pour sa 81e sélection, le défenseur a joué 78e minute. Le temps de voir les Argentins ouvrir le score sur un corner de Lionel Messi en direction d'Alexis Mac Allister (1-0, 10e). En dehors de ce coup de pied arrêté, la première période fut assez fade, les Suisses se montrant trop "respectueux" et empruntés. Dos au mur, ils ont accéléré après la pause. Et à force de pousser, ils ont été récompensés.

    Le rouge d'Embol change tout

    Dan Ndoye a remis les deux équipes à égalité à la 67e minute (1-1), de quoi lancer la partie et la Nati sur la route de "l'exploit" ? Pas vraiment, puisque le véritable tournant du match est intervenu à la 72e, lorsque l'arbitre a averti, après usage du Var, Breel Embolo pour une simulation. Problème, c'était le deuxième jaune pour l'attaquant, qui a donc été exclu. Le rapport de force a alors définitivement changé.

    Mais les Argentins ont tout de même dû attendre la prolongation pour faire la différence. Julián Alvarez a inscrit un but sublime (2-1, 112e), et Lautaro Martinez a clôturé le score dans le temps additionnel (3-1, 120e+1). Encore malmenés pendant un temps, et bien heureux du carton rouge adverse, le tenant du titre poursuit sa route. Pour voir la finale, il devra élever le curseur face à l'Angleterre mercredi prochain.

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