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Rayan Cherki et Pierre Sage lors d'OL - Nice
Rayan Cherki et Pierre Sage lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Pierre Sage va retrouver des anciens de l'OL en Premier League

  • par Thomas Dioudonnat
  • 2 Commentaires

    • Dans une interview accordée à L'Équipe, Pierre Sage est revenu sur son passage à l'OL et sur ses retrouvailles avec deux anciens Lyonnais.

    Le nouvel entraîneur de Crystal Palace va vite recroiser d'anciennes connaissances pour son baptême du feu en Premier League. Le 22 août, son équipe accueillera Everton, l'occasion de partager quelques souvenirs avec Jake O'Brien.

    Le défenseur irlandais avait livré des prestations très encourageantes pendant les six premiers mois du mandat de Sage. Des performances qui avaient fini par convaincre les Toffees d'investir près de 20 M€ pour s'offrir les services du joueur.

    Six jours plus tard, le 28 août, Crystal Palace recevra le Manchester City d'un certain Rayan Cherki. Une affiche qui promet de belles retrouvailles entre le joueur formé à l'OL et son ancien coach.

    "Ils ont changé ma vie, tout simplement"

    Pierre Sage n'a pas caché son émotion à l'approche de ces deux rendez-vous. "Je me suis dit qu'on allait jouer contre Jake (O'Brien) et contre Rayan (Cherki). Ces joueurs-là, je ne les oublie pas parce qu'on a vécu quelque chose qui m'a permis de vivre d'autres choses derrière. Ils ont changé ma vie, tout simplement", a confié le technicien au quotidien sportif.

    Sous les ordres de Pierre Sage, les deux joueurs avaient activement participé à l'incroyable remontée de l'OL lors de la seconde partie de la saison 2023-2024. Une remontée ponctuée par une qualification pour l'Europa League arrachée sur le gong.

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    2 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - ven 10 Juil 26 à 16 h 06

      Changé ta vie Pierrot mais un jour tu t’apercevras peut-être qu’ils ne l’ont pas changé en bien. Entraineur de foot pro, ça doit être parmi les boulots les plus aliénants.
      Je souhaite pas ce job à mon pire ennemi.

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      1. Avatar
        leroilyon - ven 10 Juil 26 à 16 h 19

        Mouai moi je veut bien signer à l'om les plombé et me faire viré au bout de 3 mois..

        Perso donne moi 2000€ et je veux bien etre le coach de n'importe quoi et arrêté de couler du goudron et du béton..

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