Jake O’Brien a passé la traditionnelle visite médicale ce lundi avant de rejoindre Everton contre un chèque de 19,5 millions d’euros. L’Irlandais s’est engagé pour 5 ans du côté du club de la Mersey.

C'était un secret de Polichinelle et c’est désormais officiel : Jake O’Brien quitte l’OL et rejoint Everton contre 19,5 millions d’euros. Un montant auquel pourra s'ajouter un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert. L’opération dégraissage de l’effectif lyonnais commence (enfin). Ce départ semble être une bouffée d’oxygène pour les finances du club lyonnais tout en satisfaisant la DNCG.

C’est en ce sens que la vente du néo-international irlandais est un point clé du dénouement de ce mercato rhodanien. Le natif de Cork ne paraissait pas insensible à un retour en Premier League, lui qui ne l’a jamais réellement connue, et surtout du côté de son club de cœur. Acheté un million d’euros à Crystal Palace et reparti pour presque 20 fois plus seulement un an plus tard, le défenseur a quand même rapporté gros au pensionnaire de Ligue 1.

L'OL va redistribuer une partie du transfert à Palace

Les dirigeants rhodaniens espéraient probablement en tirer un peu plus au vu des performances et de la concurrence sur le dossier. Le roc irlandais était jugé comme la valeur marchande la plus élevée de l’effectif, ce qui pourrait pousser certains supporters à juger le montant du transfert pas assez élevé au vu de la situation économique avantageuse d’un club de Premier League. D'autant plus que sur les quelque 20 millions d’euros que l’OL a perçus, près de 3,9 millions iront à son ancien club de Crystal Palace qui avait introduit un intéressement à la revente de 20% sur une future plus-value. Au final, l’OL recevra seulement une quinzaine de millions d’euros.

En un an, O'Brien aura participé à 32 affiches toutes compétitions confondues, inscrivant cinq réalisations. Il a d'ailleurs été le deuxième meilleur buteur lyonnais lors de la saison 2023-2024.