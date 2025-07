Désormais, l’objectif principal doit être "l’OL pour l’OL"

Partiellement sorti d’affaire avec le maintien en Ligue 1, l’OL doit désormais remonter la pente pour retrouver une situation stable. Derrière le duo Kang - Gerlinger, tout un club doit tirer dans le même sens.

Au repos ce week-end après une bonne semaine de travail, les joueurs de l’OL sont à présent un peu plus fixés sur leur sort depuis quelques jours. Après avoir repris l’entraînement en étant officiellement rétrogradés en Ligue 2, ils ont reçu, comme l’ensemble du club, la bonne nouvelle d’un maintien en Ligue 1 grâce à l’appel devant la commission de la DNCG. Forcément, un soulagement pour Paulo Fonseca, mais aussi tous les amoureux de l’OL.

La préparation estivale va à présent pouvoir se faire dans un climat un peu plus apaisé, bien que tous les problèmes ne soient pas réglés. Néanmoins, pour ce qui est du sportif, les Lyonnais savent qu’ils lanceront bien leur saison le week-end du 17 août du côté de Lens. Mais en coulisses, le travail est encore loin d’être terminé. La direction incarnée par Michele Kang et Michael Gerlinger a mis en avant une politique de "discipline financière" et il va falloir s’y tenir.

Un dialogue retrouvé

Quoi qu’il en soit, la présidente américaine et son bras droit allemand ont désormais le costume de sauveurs, bien que toutes les promesses devront se confirmer dans le temps. Toutefois, en seulement une dizaine de jours, ils ont réussi à recréer un climat de confiance aussi bien dans le club, qu’avec les différents acteurs qui gravitent autour du club. Les instances comme la DNCG avec Jean-Marc Mickeler qui a joué un rôle important auprès de Michele Kang. Les élus locaux, à l’image des belles paroles de la présidente envers Bruno Bernard, Grégory Doucet ou encore Laurence Fautra, maire de Décines.

Autant de personnes avec qui le contact ou la relation avaient été rompus sous John Textor et sa politique de joueur de poker. Preuve que Michele Kang a compris les erreurs du passé, elle n’a pas manqué de souligner l’important rôle joué par Thierry Sauvage dans la constitution du dossier auprès de la DNCG. Un ancien bras droit de Jean-Michel Aulas qui avait quitté son poste courant 2024. S’appuyer sur des gens compétents dans leur domaine, la philosophie est clairement établie par Kang depuis son arrivée à l’OL Lyonnes en février 2024.

"Il y a beaucoup de monde qui gravite autour du club"

Néanmoins, le très instable renouveau de l’OL ces derniers jours a de quoi faire parler. Plutôt discret depuis sa mise à l’écart en mai 2023, Jean-Michel Aulas a repris du poil de la bête depuis que John Textor n’est plus aux commandes. L’ancien président a certainement usé de tout son poids à la FFF pour tenter de remettre le club sur le droit chemin, mais la multiplication des sorties médiatiques ramène à un temps où la guéguerre avec Textor n’avait servi en rien positivement l’OL. On a bien vu dans le marasme rhodanien que le sort du club avait attiré bon nombre de suiveurs.

L’odeur du sang a ce poids médiatique et sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", notre consultant Nicolas Puydebois ne veut plus voir le club devenir une vache à lait. "Ça allait déjà moins bien à la fin du règne de Jean-Michel Aulas. Il y a beaucoup de monde qui gravite autour du club. Pas souvent pour le bien du club, mais pour leur intérêt personnel. Là où je veux alerter est qu’aujourd’hui, l’essentiel doit être l’institution, rien que l’institution. Pour l’intérêt de Lyon, des supporters de l’OL, pour ce maillot rouge et bleu et pas pour les intérêts des uns et des autres." On l’a dit, l’OL est peut-être sorti d’affaire avec ce maintien, mais le renouveau sera avant tout un travail de longue haleine.