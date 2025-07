Partie cet été du côté du London City Lionesses, Daniëlle van de Donk va déjà retrouver ses anciennes coéquipières à l’OL Lyonnes. Ce dimanche, les Pays-Bas jouent leur qualification contre les Bleues à l’Euro 2025.

109 matchs et 21 buts inscrits. C’est le bilan de Daniëlle van de Donk avec l’OL féminin, devenu depuis quelques semaines OL Lyonnes. Si la Néerlandaise n’a pas forcément eu de très grosses statistiques, elle était un rouage essentiel de l’effectif lyonnais. Depuis son arrivée en 2021-2022 jusqu’à son départ en mai dernier. En fin de contrat, la joueuse offensive n’a pas reçu d'offre de prolongation, mais n’a pas dit pour autant adieux au giron Kynisca. La native de Valkenswaard a en effet signé avec le London City Lionesses de Michele Kang et évoluera pas très loin de sa compagne, Ellie Carpenter, qui a quitté Lyon pour Chelsea. En attendant cette nouvelle aventure londonienne, Van de Donk va déjà retrouver certaines de ses coéquipières à Décines.

"Je les connais très bien"

Ce dimanche, les Pays-Bas jouent leur qualification pour les quarts de finale de l’Euro 2025 face à la France. Si les Bleues de Selma Bacha n’ont besoin que d’un point, il va falloir un alignement des planètes pour que les Bataves se qualifient avec trois points en deux matchs. Les retrouvailles seront forcément particulières pour « VDD ». "Je suis très excitée de jouer contre la France, contre toutes mes anciennes coéquipières, je les connais très bien, pour la plupart. Je sais que ce sont de très bonnes joueuses et je les respecte. Mais je pense qu’elles savent aussi à quel point nous sommes bonnes. On aura un bon match et je suis vraiment excitée de jouer contre elles parce que je les connais." Ce dimanche, il n'y aura pas d'amies qui comptent.