En poste depuis deux ans au Sénégal et ayant collaboré avec l’OL, Philippe Eullaffroy va venir renforcer les équipes de l’Académie. Le formateur a annoncé son arrivée entre Rhône et Saône.

Avec le maintien de l’OL en Ligue 1 et cette politique de "discipline financière" mise en avant par la direction, la question est de savoir si l’Académie va de nouveau être au centre du projet lyonnais. Plusieurs jeunes joueurs ont intégré la préparation estivale de Paulo Fonseca, mais cela n’efface pas les critiques qui s’abattent sur le centre depuis plusieurs mois et même années. Entre les trous générationnels, les va-et-viens au niveau de l’encadrement et des conditions de moins en moins propices à l’épanouissement, l’OL Académie est à la croisée des chemins. Michael Gerlinger a assuré vouloir s’appuyer sur les jeunes et cela passe donc par des changements, comme cela avait été pointé par Nasser Larguet, dans ce qui était censé être un audit sur le centre.

Dix ans du côté du CF Montréal

Des nouveautés ont vu le jour à la tête des équipes avec le retour de Florent Balmont chez les U19 ou Mour Payecomme adjoint en U17. Des anciens joueurs du cru afin de ramener un peu d’ADN OL. Lui n’est pas de Lyon, mais depuis deux ans, travaille en étroite collaboration avec le club lyonnais dans le cadre d'un partenariat. Directeur technique du Dakar Sacré-Cœur, Philippe Eullaffroy va débarquer à l’Académie dans les prochains jours, comme il l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Si son rôle n’a pas filtré, l'adepte de la périodisation tactique devrait occuper des fonctions similaires à ce qu’il a connu au Sénégal, mais aussi au Canada. Il a passé une décennie au CF Montréal où il a pu côtoyer d’anciens Lyonnais (Garde, Vercoutre, Bats) afin de lancer le centre de formation de la franchise de MLS.