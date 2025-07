Pour compléter son groupe, mais pas seulement, Paulo Fonseca a appelé de nombreux jeunes sur le début de la préparation. Des profils amenés à avoir leur chance au vu de la situation.

Ce n’est pas tant par choix que parce que la situation l’exige que l’OL lancera sa préparation avec plusieurs jeunes. Ne pouvant pas recruter et toujours dans l’incertitude quant à la division dans laquelle il évoluera, le club s’appuie mécaniquement sur les joueurs encore présents, pour beaucoup issus de la réserve. Sur les 29 éléments appelés, on en retrouve sept appartenant jusqu'ici au groupe Pro 2.

Gomes Rodríguez et Himbert, la génération 2008 présente

Le gardien Lassine Diarra (22 ans), les défenseurs Teo Barišić (20 ans), Yacine Chaïb (20 ans), le milieu Khalis Merah (18 ans), ainsi que les attaquants Alejandro Gomes Rodríguez (17 ans), Rémy Himbert (17 ans), et Enzo Molebe (17 ans) vivront l'été avec Paulo Fonseca et son staff. On peut ajouter les anciens joueurs prêtés Mathieu Patouillet (21 ans), Achraf Laâziri (21 ans), Islamdine Halifa (20 ans) et Mahamadou Diawara (20 ans).

Ce qui nous donne tout de même 11 noms à plus ou moins découvrir. Certains auront possiblement leur chance au-delà de la période estivale. Cela devrait dépendre aussi en partie de la décision de la commission d'appel de la DNCG jeudi 10 juillet. Mais une chose est certaine, ils auront du temps de jeu lors des matchs amicaux, puisqu'ils vont très vite arriver à présent.