Actualités

OL – Metz : une première diffusion sur Ligue 1+

  • par Lirone Nabet
  • 1 Commentaire

    • Ce samedi (21 h 05), l’Olympique lyonnais reçoit Metz pour son premier match de la saison. La rencontre marque aussi la première diffusion du club sur la nouvelle chaîne Ligue 1+.

    L’Olympique lyonnais retrouve son public ce samedi à 21 h 05 pour la réception de Metz. Ce match sera le tout premier de la saison disputé au Parc OL. Au-delà de l’aspect sportif, cette soirée sera marquée par une nouveauté télévisuelle. En effet, pour la première fois, un match de l’OL sera retransmis en direct sur la nouvelle chaîne Ligue 1+. Ce diffuseur, lancé le week-end dernier, commence à s’imposer dans le paysage audiovisuel du football français et compte déjà plus de 600 000 abonnés.

    Une nouvelle diffusion qui marque un tournant

    La semaine dernière, le déplacement des Lyonnais à Lens s’était joué devant les caméras de BeIN Sports. L'OL s’était imposé 1-0 à Bollaert, confirmant un bon départ. Cette saison, beIN conserve d’ailleurs les droits pour un match par journée de Ligue 1. Mais dès la saison prochaine, la chaîne Ligue 1+ prendra le relais complet. Elle diffusera alors l’ensemble des neuf rencontres de chaque journée, offrant une couverture intégrale de la compétition.

    à lire également
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL : à quand remonte le dernier match de Greif ?
    1 commentaire
    1. Dede ex-Passion 69
      Dede ex-Passion 69 - mer 20 Août 25 à 16 h 21

      Salut à tous, et à peine HS,
      Qustion aux initiés et aux experts :

      J'étais, et suis encore abonné DAZN depuis décembre 24, avec un abo à 14,99€/mois et engagement d'un an, donc non résiliable.
      Ceci pour la saison écoulée, et celui-ci courre donc toujours jusqu'au 30 novembre 2025.

      Or, ce week- end, j'ai pu suivre chez eux, en clair les 3 matchs du dimanche après midi SANS M'ÊTRE ABONNÉ À LIGUE 1 PLUS !...
      Heureux, mais surpris . 🤔

      Certains d'entre vous sont-ils dans le même cas, ou ont-ils une explication à ce " cadeau" qui m'est fait ?...
      Merci !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL – Metz : une première diffusion sur Ligue 1+ 16:10
    Les joueurs de l'OL contre Lens
    OL - Ligue 1 : en quête d’un six sur six inédit depuis 2019 15:10
    Matthieu Udol (Metz) et Ernest Nuamah (OL)
    OL - Metz : des Lyonnais copieusement dominateurs sur le papier 14:10
    La joueuse de l'OL et des Bleues, Amel Majri
    Amel Majri est "heureuses d'avoir écrit cette histoire" avec l'OL Lyonnes 13:10
    Georges Mikautadze lors du match de Coupe de France entre l'OL et le FC Metz
    OL - Metz : Mikautadze retrouve les Messins 12:15
    Damien Da Silva
    Mercato : Damien Da Silva (ex-OL) quitte Clermont et retourne en Australie 11:15
    Romain Perret unique buteur lors d'OL - Limonest
    Académie - Mercato : Romain Perret quitte officiellement l'OL 10:37
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL : à quand remonte le dernier match de Greif ? 10:15
    d'heure en heure
    Dominik Greif, nouveua gardien de l'OL
    OL - Mercato : "J'ai ressenti quelque chose au fond de moi", assure Greif 10:11
    Castello Lukeba face à Gédéon Kalulu
    Mercato : Gédéon Kalulu (ex-OL) rejoint l'Aris Limassol (Chypre) 09:15
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - Mercato : garder Fofana, recruter un ailier... Les supporters s'expriment 08:15
    Adam Karabec, joueur offensif de l'O
    Karabec a déjà évolué au Parc OL en Ligue Europa 07:30
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Mercato : l'OL a dépassé la barre des 35 M€ de dépenses 19/08/25
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    Mercato : Nemanja Matić (ex-OL) discuterait avec Sassuolo 19/08/25
    Malick Fofana et Enzo Molebé à l'entraînement de l'OL
    OL : Enzo Molebe a fait son retour à l'entraînement 19/08/25
    Gauthier Hein, joueur du FC Metz
    Metz : le capitaine Gauthier Hein de retour après sa suspension 19/08/25
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Ligue 1 : la programmation de Rennes - OL encore en attente 19/08/25
    Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
    OL : un bon lancement pour Ligue 1+ 19/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut