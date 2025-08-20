OL – Metz : une première diffusion sur Ligue 1+

Ce samedi (21 h 05), l’Olympique lyonnais reçoit Metz pour son premier match de la saison. La rencontre marque aussi la première diffusion du club sur la nouvelle chaîne Ligue 1+.

L’Olympique lyonnais retrouve son public ce samedi à 21 h 05 pour la réception de Metz. Ce match sera le tout premier de la saison disputé au Parc OL. Au-delà de l’aspect sportif, cette soirée sera marquée par une nouveauté télévisuelle. En effet, pour la première fois, un match de l’OL sera retransmis en direct sur la nouvelle chaîne Ligue 1+. Ce diffuseur, lancé le week-end dernier, commence à s’imposer dans le paysage audiovisuel du football français et compte déjà plus de 600 000 abonnés.

Une nouvelle diffusion qui marque un tournant

La semaine dernière, le déplacement des Lyonnais à Lens s’était joué devant les caméras de BeIN Sports. L'OL s’était imposé 1-0 à Bollaert, confirmant un bon départ. Cette saison, beIN conserve d’ailleurs les droits pour un match par journée de Ligue 1. Mais dès la saison prochaine, la chaîne Ligue 1+ prendra le relais complet. Elle diffusera alors l’ensemble des neuf rencontres de chaque journée, offrant une couverture intégrale de la compétition.