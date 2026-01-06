OL : Endrick sera accompagné par un kiné du Real Madrid

En plus de ses proches et de son encadrement, Endrick est venu à Lyon avec un membre du Real Madrid. Il sera suivi par Guido Spirandelli, un kiné du club madrilène.

A priori, Endrick sera bien entouré à Lyon. Il y vivra avec sa femme, Gabriely, et ses parents étaient également présents lors de sa conférence de présentation lundi. L'attaquant de 19 ans a en plus toute une équipe autour de lui afin de traverser le prochain semestre en France, pays qu'il connaît peu. Et le Real Madrid, qui le prête à l'OL, a également envoyé un émissaire.

L'un des kinésithérapeutes de la formation madrilène, Guido Spirandelli, l'accompagnera durant les six prochains mois. Lundi, il était avec les proches du Brésilien à observer l'avant-centre répondre aux questions de la presse. Le membre du staff de la "Maison Blanche" se consacre généralement à la rééducation et à la gestion physique du footballeur. Une organisation en place depuis qu'il a rejoint l'Espagne en juillet 2024.

Débuts attendus dimanche pour Endrick

Pour Endrick, s'il a entamé l'entraînement collectif le 1er janvier, sa véritable aventure avec l'Olympique lyonnais commencera dimanche avec le voyage à Lille (21 heures). Il devrait sans doute vivre ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs lors du 16e de finale de Coupe de France. Rendez-vous dimanche pour les débuts de l'ancien membre de Palmeiras.