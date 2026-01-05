Actualités
Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l’OL (crédit : David Hernandez)

Endrick (OL) : "Je suis là pour me fondre dans le collectif"

  • par David Hernandez

    • Première recrue de l'hiver, Endrick a fait forte impression pour sa première sortie médiatique. À l'aise, l'attaquant brésilien a dévoilé ses objectifs pour ses six mois à l'OL.

    Son sentiment de signer à l'OL

    "Ce moment a été très important pour moi. Je voulais partir pour jouer et quand j'ai entendu parler de Lyon, je me suis dit : « Wahou ! ». Quand Dieu me parle, je l’écoute. Je travaille pour aider cette équipe. Dieu m’a montré le chemin, je le remercie, je remercie les dirigeants et tout le staff de l’OL de me donner cette opportunité."

    Ses derniers mois au Real Madrid

    "Toutes les personnes qui sont autour de moi, je leur dis que ce furent les meilleurs mois. J’ai eu du temps pour me construire, j’ai passé du temps avec mon épouse pour construire notre chez-nous, construire mon couple. Aujourd’hui, je suis un homme accompli, un meilleur époux, et désormais je suis focalisé sur cette aventure."

    "Je commence déjà à rigoler avec les joueurs de l'OL"

    L’intérêt de l’OL depuis de longs mois

    "Quand j’ai su que l’OL était intéressé, j’ai commencé à regarder comment l’équipe jouait. J’ai pu échanger avec le coach sur la façon de jouer. Mais c’est encore mieux d’être ici, de pouvoir être avec l’équipe, jouer avec eux, construire des automatismes et même rigoler avec eux."

    Ses échanges avec Fonseca sur son rôle

    "Je ne suis pas là pour changer l’équipe ou remplacer un joueur. Je ne veux pas être le point essentiel de cette équipe. Je suis simplement là pour aider l'OL à atteindre ses objectifs"

    Les rumeurs autour de son prêt

    "Quand j’ai su, je n’ai rien dit à personne. J’ai continué à travailler au Real Madrid. Mes coéquipiers me demandaient : 'Tu pars ? Tu restes ?' mais j’en rigolais."

    "Ancelotti m'a dit de partir et de jouer"

    Un échange avec Ancelotti sur son choix

    "J’ai eu Carlo, il m’a donné ses instructions et ce que je pouvais faire pour m’améliorer. J’ai senti beaucoup d’amour dans ses paroles. Il m’a dit de partir, de jouer et de me développer. Mais c’est moi qui ai pris la décision. J’ai suivi ses conseils, c’est un grand entraîneur, je l’ai connu au Real Madrid, il m’a aidé à me développer. Je veux tout faire pour aider l’OL, faire en sorte que l’équipe gagne. C’est merveilleux d’avoir un staff portugais, j’avais déjà connu à Palmeiras."

    Ses objectifs avec l’OL et la sélection

    "Je veux aider l’OL à gagner des titres, à être tout en haut de la Ligue 1. Quant à la sélection, tout le monde rêve de porter ce maillot. J’ai déjà pu le faire même si ça n’a pas été le cas ces derniers temps. Mais en venant à l’OL, je veux tout faire pour revenir avec la Seleçao, même si c’est Dieu qui me mettra sur ce chemin."

