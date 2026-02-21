Actualités
Gary O’Neil et les joueurs de Strasbourg, dont Valentin Barco (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

OL : Strasbourg prêt pour la bataille

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Avec une équipe presque au complet, Strasbourg se sent prêt pour le match face à l'OL dimanche. Une rencontre qui s'annonce engagée.

    Entre deux formations pratiquant un beau football, il serait dommage que l'on assiste à une affiche hachée et marquée par les fautes. Les précédents duels entre Strasbourg et l'OL ont fait naître un petit contentieux entre les deux futurs adversaires. Une tension encore plus exacerbée dimanche soir lors de la 23e journée de Ligue 1 ?

    "On devra être lucides et garder le contrôle"

    En tout cas, Gary O'Neil, l'entraîneur strasbourgeois, s'attend à un gros combat. "J'ai pris connaissance de ce qui s'était passé à l'aller (2-1, exclusion de Doukouré pour une grosse faute sur Fofana). Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. On sait qu'ils forment une bonne équipe, qu'ils viendront ici pour se battre. Nous aussi nous sommes prêts à le faire. Bien sûr, nous essaierons de les dominer techniquement, de les bousculer, de les surpasser physiquement, a-t-il développé. Mais je rappelle toujours aux joueurs qu'il est très difficile de gagner un match à un joueur de moins. On devra donc être lucides et garder le contrôle."

    Le coach arrivé en janvier disposera en tout cas de tout son effectif, ou presque, pour cette confrontation. Parmi les absents attendus, la plus notable est celle du capitaine Emanuel Emegha, blessé pour un moment. Ismaël Doukouré revient de suspension, et Samuel Amo-Ameyaw a réintégré le groupe, lui qui était malade. En revanche, les médias locaux ont informé que Valentín Barco avait écourté sa séance, mais a priori, le milieu argentin sera bien là pour le choc dominical. Paulo Fonseca, lui, a davantage de problèmes à ce sujet-là.

    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    À Strasbourg, la défense de l'OL passera encore au révélateur
    3 commentaires
    1. Avatar
      KIM K - sam 21 Fév 26 à 10 h 01

      On peut espérer si ils sont gourmands et je suis convaincu qu'il le sont ( avec un Hendrick affamé et je pense revanchard ) la victoire pour pouvoir viser plus . Lens reçoit Monaco avant d'aller à Strasbourg ( on ne sait pas ... )

    2. Avatar
      KIM K - sam 21 Fév 26 à 10 h 03

      J'ai écrit la même chose 2 fois avant et ça été effacé

    3. Monark on est là et bien là
      Monark on est là et bien là - sam 21 Fév 26 à 10 h 03

      Prêts pour la bataille ? Il va leur en falloir du courage, pour bousculer la meilleure équipe actuelle de Ligue 1.
      Endrick va leur faire la misère devant , et notre défense , renforcé par le retour de Nicolas, va vite les démoraliser.
      L’OL trace son chemin, qui va l ‘amener haut , très haut , très très haut. !!!
      Vivement demain soir.💪❤️💙

    OL : Strasbourg prêt pour la bataille 09:25
