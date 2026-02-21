OL : Strasbourg prêt pour la bataille

Avec une équipe presque au complet, Strasbourg se sent prêt pour le match face à l'OL dimanche. Une rencontre qui s'annonce engagée.

Entre deux formations pratiquant un beau football, il serait dommage que l'on assiste à une affiche hachée et marquée par les fautes. Les précédents duels entre Strasbourg et l'OL ont fait naître un petit contentieux entre les deux futurs adversaires. Une tension encore plus exacerbée dimanche soir lors de la 23e journée de Ligue 1 ?

"On devra être lucides et garder le contrôle"

En tout cas, Gary O'Neil, l'entraîneur strasbourgeois, s'attend à un gros combat. "J'ai pris connaissance de ce qui s'était passé à l'aller (2-1, exclusion de Doukouré pour une grosse faute sur Fofana). Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. On sait qu'ils forment une bonne équipe, qu'ils viendront ici pour se battre. Nous aussi nous sommes prêts à le faire. Bien sûr, nous essaierons de les dominer techniquement, de les bousculer, de les surpasser physiquement, a-t-il développé. Mais je rappelle toujours aux joueurs qu'il est très difficile de gagner un match à un joueur de moins. On devra donc être lucides et garder le contrôle."

Le coach arrivé en janvier disposera en tout cas de tout son effectif, ou presque, pour cette confrontation. Parmi les absents attendus, la plus notable est celle du capitaine Emanuel Emegha, blessé pour un moment. Ismaël Doukouré revient de suspension, et Samuel Amo-Ameyaw a réintégré le groupe, lui qui était malade. En revanche, les médias locaux ont informé que Valentín Barco avait écourté sa séance, mais a priori, le milieu argentin sera bien là pour le choc dominical. Paulo Fonseca, lui, a davantage de problèmes à ce sujet-là.