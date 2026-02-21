Le championnat national U19 faisant relâche, Kenan Doganay n'est pas au repos pour autant. Le milieu lyonnais disputait deux amicaux en Italie avec l'équipe de France U17. Les Bleuets ont gagné vendredi après avoir perdu la première manche.

Après avoir concédé un nul frustrant contre Dijon et en attendant la Coupe Gambardella, les U19 de l'OL font relâche ce week-end. Toutefois, cela ne signifie pas de repos pour Kenan Doganay. Le milieu lyonnais a été convié à un déplacement de l'équipe de France U17 en Italie pour deux amicaux. Après un premier match contre la sélection italienne mercredi, les Bleuets ont pris leur revanche vendredi à Florence.

Doganay capitaine en sélection

Suite à la défaite inaugurale 2-0, les coéquipiers de Doganay se sont imposés 2-1 grâce à Noah Tiehi avant la pause (41e), imité par Saïd Remadnia au retour des vestiaires (48e). Le Lyonnais était capitaine des Bleuets, lui qui l'a été à quelques reprises avec Florent Balmont à l'Académie, et continue de se faire une place dans les sélections de jeunes de l'équipe de France.