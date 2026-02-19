OL : triste mercredi pour les jeunes en sélection

Actualités
    • Les équipes de France engagées dans des matchs amicaux ont toutes perdu mercredi. Une des internationales U16 s'est tout de même illustrée.

    Un jour sans pour l'équipe de France. Ce mercredi, trois sélections disputaient des rencontres amicales : les U17 masculins, ainsi que les U17 et U16 féminines. Bilan : trois revers. Plusieurs Lyonnais et Lyonnaises participaient à ces confrontations, et une joueuse s'est illustrée en se montrant décisive.

    Internationale U16, Ainhoa Sagna s'est démenée et a conduit la plupart des offensives tricolores contre l'Italie. La milieu de terrain a signé une passe décisive lors de l'ouverture du score des Bleuettes. Mais d'abord apathique, leur adversaire s'est réveillé et a renversé la situation aux 24e et 45e minutes (1-2).

    Le score n'a pas évolué après la pause. Rappelons que chez OL Lyonnes, Yasmine Toubani fait également partie de la liste, au contraire de Yasmine Benseba, brillante avec les U19, qui n'y figurait plus. La revanche aura lieu vendredi 20 février (11h30).

    Les Italiens bourreaux des Français

    Leurs aînées n'ont pas fait mieux face aux Pays-Bas. Au contraire, les Néerlandaises ont largement maîtrisé les débats à Clairefontaine, s'imposant 2 à 0. Pour les Rhodaniennes, Jenaye Lejort était titulaire dans les cages. Dans cet effectif, on retrouvait également Méhisane Zidi, Léa Motyka, et la nouvelle de dernière minute, Rosie Olando. Il faudra faire mieux en mars lors des éliminatoires à l'Euro.

    Enfin, chez les garçons, Kenan Doganay était le seul concerné. Remplaçant au coup d'envoi, il est entré à la 75e minute en Italie. Les protégés de José Alcocer étaient alors menés 1 à 0. Ils ont encaissé un second but à la 80e, alors que le Gone avait récupéré le brassard de capitaine pour sa 3e cape avec les Bleuets. Eux aussi retrouveront les Italiens vendredi.

