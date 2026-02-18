Pendant une grosse demi-heure, Paulo Fonseca s'est confié à Olympique-et-Lyonnais. De sa philosophie à l'Ukraine en passant par Endrick ou la jeunesse lyonnaise, l'entraîneur de l'OL a passé en revue plusieurs sujets. Un entretien exclusif à retrouver en intégralité.

Chaque semaine, il se présente devant les médias pour parler de ses blessés, de l'adversaire, mais moins de ce qu'il aime en dehors des terrains. A l'occasion d'un long entretien avec Olympique-et-Lyonnais, Paulo Fonseca en a donc dit un peu plus sur ses hobby en dehors du foot, sa relation particulière avec l'Ukraine ou tout l'envers de sa fonction à l'OL. Pendant plus d'une demi-heure, le Portugais s'est livré sur sa philosophie de jeu, ses attentes, mais aussi sa relation avec les supporters.

Après avoir vu quelques extraits lundi dans "Tant qu'il y aura des Gones", vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien exclusif mené par nos deux journalistes Razik Brikh et David Hernandez, avec Anthony Ravas derrière la caméra.