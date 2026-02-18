Ligue 1 : le podium, une formalité statistique pour l’OL ?

Troisième de Ligue 1 avec 45 points, l’OL est pleinement lancé dans son objectif de finir sur le podium. Statistiquement, avoir un tel total de points après 22 journées assure l’une des trois premières places.

Mais où cette équipe va-t-elle s’arrêter ? Depuis le 16 août dernier et cette première journée à Lens, l’OL n’en finit plus de déjouer les statistiques. Après avoir frôlé la mort clinique pendant quelques jours en juin dernier, les Lyonnais sont désormais troisièmes du championnat avec un matelas de cinq points sur l’OM. Une formation marseillaise qui sera l’adversaire rhodanien le 1er mars prochain, dans la foulée d’un déplacement à Strasbourg ce dimanche.

Deux rencontres qui s’annoncent cruciales dans cette course au podium. Si certains se mettent à rêver d’un OL qui vient jouer les trouble-fêtes avec le PSG, à six points, et Lens, leader avec sept unités d’avance, c’est avant tout cette troisième place que les coéquipiers de Corentin Tolisso veulent verrouiller le plus rapidement possible.

Une meilleure perspective après l'OM le 1er mars ?

Dimanche après la victoire contre Nice, le capitaine n’a pas voulu s’enflammer quand la question d’un podium déjà joué lui a été posée. Tout va très vite dans le football, mais statistiquement, afficher 45 points après 22 journées est plutôt motif d’espoir. D’après le compte X StatsFoot, "les huit équipes ayant compté au moins 45 points après 22 journées dans un championnat à 18 clubs ont toutes terminé sur le podium, depuis l’instauration de la victoire à 3 points en 1994-1995." Tous les voyants sont au vert en cette mi-février, mais il faudra avant tout le confirmer sur le terrain. Les deux prochains rendez-vous de Ligue 1 en diront un peu plus sur ces ambitions futures.