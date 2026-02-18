Actualités
La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
La joie des joueurs de l’OL après la victoire contre Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : le podium, une formalité statistique pour l’OL ?

  • par David Hernandez
  10 Commentaires

    • Troisième de Ligue 1 avec 45 points, l’OL est pleinement lancé dans son objectif de finir sur le podium. Statistiquement, avoir un tel total de points après 22 journées assure l’une des trois premières places.

    Mais où cette équipe va-t-elle s’arrêter ? Depuis le 16 août dernier et cette première journée à Lens, l’OL n’en finit plus de déjouer les statistiques. Après avoir frôlé la mort clinique pendant quelques jours en juin dernier, les Lyonnais sont désormais troisièmes du championnat avec un matelas de cinq points sur l’OM. Une formation marseillaise qui sera l’adversaire rhodanien le 1er mars prochain, dans la foulée d’un déplacement à Strasbourg ce dimanche.

    Deux rencontres qui s’annoncent cruciales dans cette course au podium. Si certains se mettent à rêver d’un OL qui vient jouer les trouble-fêtes avec le PSG, à six points, et Lens, leader avec sept unités d’avance, c’est avant tout cette troisième place que les coéquipiers de Corentin Tolisso veulent verrouiller le plus rapidement possible.

    Une meilleure perspective après l'OM le 1er mars ?

    Dimanche après la victoire contre Nice, le capitaine n’a pas voulu s’enflammer quand la question d’un podium déjà joué lui a été posée. Tout va très vite dans le football, mais statistiquement, afficher 45 points après 22 journées est plutôt motif d’espoir. D’après le compte X StatsFoot, "les huit équipes ayant compté au moins 45 points après 22 journées dans un championnat à 18 clubs ont toutes terminé sur le podium, depuis l’instauration de la victoire à 3 points en 1994-1995." Tous les voyants sont au vert en cette mi-février, mais il faudra avant tout le confirmer sur le terrain. Les deux prochains rendez-vous de Ligue 1 en diront un peu plus sur ces ambitions futures.

    10 commentaires
    1. Avatar
      Olisev - mer 18 Fév 26 à 9 h 38

      Mais l'OL est une équipe qui aime déjouer les statistiques non ?
      Le podium, je préfère qu'on attende une quinzaine pour en parler. Maintenant c'est trop tôt. Ça génère du stress je trouve.
      Mais merci à la rédaction pour l'info.

      
    2. Avatar
      lekinslayer - mer 18 Fév 26 à 9 h 41

      On y verra surtout plus clair le 26 avril :

      - La demi finale de coupe de France est le 22 avril, on saura si on est en finale ou non

      - Le quart de finale d'Europa League sera fini le 16 avril, on saura si on est en demi ou non

      - On joue contre le PSG le 19 avril, on saura si on peut espérer plus haut ou non et où on se situe

      - Lens et le PSG se seront affronté le 12 avril, on saura comment on se situe par rapport a eux

      - Il ne restera plus que 3 matchs de Ligue 1

      
    3. Avatar
      JNDzeFirst - mer 18 Fév 26 à 9 h 48

      Assez d'accord avec @Olivsev et @lekinslayer, évitons de trop s'enflammer dès maintenant au risque d'être déçu au soir de la 34ème journée alors qu'on fait une super saison (faut se rappeler d'où on part). D'autant plus que les stats, on sait ce que ça donne, on était donné à 100% en L2 y'a 2 ans, pour au final jouer l'Europa League à la fin de la saison..

      Et le foot ça va très vite, pour rappel, à la 15ème journée on avait 5pts de retard sur Marseille et Lille. À la 22ème on compte 5pts d'avance sur Marseille et 11 sur Lille. Soit 10pts pris sur Marseille et 16 (!!!) sur Lille en 7 journées !

      J'en rêve de ce podium, mais je commencerais à y croire vraiment quand on aura un petit matelas d'avance à 3-4 journées de la fin !

      Allez l'OL !

      
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - mer 18 Fév 26 à 9 h 53

        Oui, prenons match après match et on verra bien ce que ça donne en fin de saison.
        Je pense dans tous les cas qu'on sera très fiers de cette équipe.

        J'imagine que la priorité sera donnée à l'Europa League et la coupe de France s'il y a moyen d'aller chercher un titre.
        Dans tous les cas c'est une saison réussie car on prend du plaisir et ils nous ont offert de l'espoir.

        
    4. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mer 18 Fév 26 à 9 h 53

      Laissons tomber les statistiques ! Le podium se gagnera match après match! ….

      
    5. OLVictory
      OLVictory - mer 18 Fév 26 à 10 h 04

      On n'est pas du tout à l'abri, on peut se faire éjecter du podium par les sardines en deux journées.

      
    6. Avatar
      leroilyon - mer 18 Fév 26 à 10 h 08

      Oui je suis totalement d'accord avec vous tous, il reste 12 journée de championnat c'est un océan à parcourir..

      
    7. cavegone
      cavegone - mer 18 Fév 26 à 10 h 16

      C’est n’importe quoi ce journalisme 🙄
      (Je dis pas ça pour David ils sont tous pareils à souffler sur les braises avec des affirmations idiotes).

      D’ailleurs on attend toujours Fofana après 4 mois 🙄

      
    8. Avatar
      OL06 - mer 18 Fév 26 à 10 h 18

      Totalement d'accord.

      Il y a cette confrontation OL-OM dans 2 semaines.

      Et surtout Lyon n'a ni affronté Lens ni Paris, alors que pour l'OM, Lens et Paris c'est déjà fait...

      Ils auront un calendrier plus favorable et sans compétition européenne.

      
    9. Juni38
      Juni38 - mer 18 Fév 26 à 10 h 24

      Si on gagne les deux prochains matchs , on va dire quoi ?

      

    Faire défiler vers le haut