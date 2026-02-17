L'OL grimpe au classement UEFA

En terminant premier de la phase de classement de la Ligue Europa, l'OL a engrangé de gros points au coefficient UEFA. Le voilà aux portes du top 30 européen.
Au début de l'exercice, l'OL pointait au 51e rang du classement UEFA. Celui-ci hiérarchise les formations européennes selon les résultats des compétitions continentales et se base toujours sur les cinq dernières saisons. Après 2024-2025, l'Olympique lyonnais disposait de 43.75 points. Le tout en deux campagnes seulement (avec 2021-2022).
Sa deuxième qualification consécutive en Ligue Europa lui permet d'engranger des points, car il perdra au terme de 2025-2026 le bénéfice de son quart de finale de Ligue Europa contre West Ham. Un débours de 21 unités que les coéquipiers de Clinton Mata ont déjà comblé à l'issue de la phase de classement de la C3.
L'OL, 3e dans l'Hexagone
Premiers avec sept victoires en huit matchs, les Rhodaniens joueront les 8es de finale en mars. En attendant, ils ont déjà obtenu 21 points, soit à peine moins que les 22.75 de 2024-2025 (quart-de-finalistes). Avec un total de 64.75 unités à ce jour, le club français est remonté au 31e rang. Seul le PSG (6e) et Lille (29e) font mieux dans l'Hexagone.
Crucial en cas de barrages l'été prochain
Le groupe de Paulo Fonseca se cale entre l'AC Milan et le Napoli, deux formations qui ne sont pas (ou plus) engagées en coupe d'Europe. L'OL serait d'ailleurs bien inspiré de faire le plus long parcours possible. Car s'il se qualifie à nouveau pour l'un des tournois européens en 2026-2027, ce qui est probable au vu de la situation actuelle, cela influera sur sa position dans les chapeaux.
Néanmoins, avec la refonte des épreuves, cela a moins d'importance. Chaque équipe défie deux rivaux de chaque pot. En revanche, ce classement est toujours déterminant pour les tours éliminatoires et les barrages, que les Lyonnais pourraient vivre l'été prochain.
Ce que vous ne préciser pas en plus, c'est que l'OL est même 9ème de la saison en cours, devancé seulement par le top 8 de ligue des champions
1 Arsenal 29.50
2 Bayern 27.25
3 Liverpool 25.00
4 Tottenham 24.75
5 Barcelone 23.50
6 Chelsea 23.25
7 Sporting 23.00
8 Man City 22.75
9 OL 21
10 Aston Villa 20.75
...
13 PSG 19.50
...
28 Strasbourg 15.50
29 Monaco 15.00
...
52 Marseille 12.00
...
62 Lille 9.75
...
103 Nice 3.00
Mais que fait Lille devant nous ???
C'est bien ça on est devant PSG sur la saison 🍻
Il faut qu'on gagne cette coupe d'Europe, en plus d'être historique ce serait tellement mérité sur l'ensemble de l'histoire de l'ol.
Ils ont quand même fait un 8eme de finale de LDC l'an dernier, ça joue sur leurs points
Oui je me doute que ça a joué, mais c'est assez injuste vu les saisons pourris qu'ils cummulent depuis des années et des années. Je sais même pas si ils ont déjà fait un quart de finale dans leur histoire européenne ??
Donc y'a bien pour la 4eme place de L1 :
Le 3eme tour préliminaire, en match aller/retour.
En cas de défaite : reversement en Europa League.
En cas de victoire :
Barage de LDC aller retour :
En cas de défaite : Europa League
En cas de victoire : phase de groupe LDC
Tous les matchs ont lieu mi août ou fin août
C'est mieux d'être au moins 3eme de L1, ou de gagner la ligue Europa
C'est clair .
Belle remontée, c'est super . Avant nos problèmes, depuis le covid, l'OL était dans le Top 20 (16e il me semble) mais était descendu pas loin de la 60e place .
Chapeau 👍