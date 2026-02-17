L'OL grimpe au classement UEFA

En terminant premier de la phase de classement de la Ligue Europa, l'OL a engrangé de gros points au coefficient UEFA. Le voilà aux portes du top 30 européen.

Au début de l'exercice, l'OL pointait au 51e rang du classement UEFA. Celui-ci hiérarchise les formations européennes selon les résultats des compétitions continentales et se base toujours sur les cinq dernières saisons. Après 2024-2025, l'Olympique lyonnais disposait de 43.75 points. Le tout en deux campagnes seulement (avec 2021-2022).

Sa deuxième qualification consécutive en Ligue Europa lui permet d'engranger des points, car il perdra au terme de 2025-2026 le bénéfice de son quart de finale de Ligue Europa contre West Ham. Un débours de 21 unités que les coéquipiers de Clinton Mata ont déjà comblé à l'issue de la phase de classement de la C3.

L'OL, 3e dans l'Hexagone

Premiers avec sept victoires en huit matchs, les Rhodaniens joueront les 8es de finale en mars. En attendant, ils ont déjà obtenu 21 points, soit à peine moins que les 22.75 de 2024-2025 (quart-de-finalistes). Avec un total de 64.75 unités à ce jour, le club français est remonté au 31e rang. Seul le PSG (6e) et Lille (29e) font mieux dans l'Hexagone.

Crucial en cas de barrages l'été prochain

Le groupe de Paulo Fonseca se cale entre l'AC Milan et le Napoli, deux formations qui ne sont pas (ou plus) engagées en coupe d'Europe. L'OL serait d'ailleurs bien inspiré de faire le plus long parcours possible. Car s'il se qualifie à nouveau pour l'un des tournois européens en 2026-2027, ce qui est probable au vu de la situation actuelle, cela influera sur sa position dans les chapeaux.

Néanmoins, avec la refonte des épreuves, cela a moins d'importance. Chaque équipe défie deux rivaux de chaque pot. En revanche, ce classement est toujours déterminant pour les tours éliminatoires et les barrages, que les Lyonnais pourraient vivre l'été prochain.