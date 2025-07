Classement UEFA : l'OL réintègre le top 3 français

Moussa Niakhaté et Paulo Akouokou (OL) face à Manuel Ugarte (Manchester United) (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Avant le début de la phase de classement de la Ligue Europa, l'OL retrouve le top 3 des meilleurs clubs français au coefficient UEFA. Mais il jouera gros cette saison.

Le tirage au sort des têtes de série pour la phase de classement de la Ligue Europa aura lieu le 29 août prochain. Nous saurons un peu avant si l'Olympique lyonnais appartiendra au haut du panier, en fonction notamment des clubs qualifiés. Cela sera déterminé grâce au coefficient UEFA, qui fait foi.

La hiérarchie a été mise à jour ce jeudi 24 juillet par l'instance européenne. L'OL pointe désormais à la 42e place, avec 43 750 points. Un total amassé en deux campagnes, 2021-2022 et 2023-2024. A chaque fois, le club rhodanien a terminé par une élimination en quarts de finale de la C3.

L'OM et Monaco pourraient dépasser les Lyonnais

Pour l'heure, il se classe troisième formation française, derrière le PSG (94 500) et Lille (66 000). Il devance Marseille (42 000) et Monaco (41 000) de peu. Or, ces deux équipes joueront la Ligue des champions en 2025-2026. Une compétition plus lucrative financièrement, mais aussi au nombre de points. Il est donc possible qu'elles doublent les coéquipiers de Corentin Tolisso.

Surtout, l'Olympique lyonnais serait bien inspiré d'aller assez loin en Ligue Europa. Il n'est pas certain d'y revenir lors de l'exercice 2026-2027, mais s'il parvient à accrocher une place en coupe d'Europe, il serait bien qu'il possède un coefficient UEFA suffisamment intéressant. Sauf qu'à l'issue de la saison, il perdra le bénéficie des 21 000 points glanés en 2021-2022. Réduisant de fait presque de moitié son matelas.