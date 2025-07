Mercato : avec Perri, l’exode se poursuit à l’OL

Après Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Nicolas Tagliafico, l’OL va se séparer de Lucas Perri cet été. Une nouvelle vente sur l’autel financier au détriment du sportif, de plus en plus flou.

Une petite saison et puis s’en va. À peine avait-il eu le temps de se faire une place dans le cœur des supporters que Lucas Perri va déjà quitter l’OL… Tout avait pourtant été mis en place pour en faire le gardien de ces prochaines années, avec le départ notamment d’Anthony Lopes, mais la raison économique a eu raison du succès sportif entre Rhône et Saône. Voir le Brésilien mettre les voiles n’a finalement rien d’une très grosse surprise. Depuis le début du mercato estival, il était l’un de ceux avec le plus de rumeurs aux trousses.

De l’Italie à Monaco en passant par la Turquie, le nom de Lucas Perri avait pas mal voyagé ces dernières semaines. C’est finalement du côté de la Premier League que le colosse tentera de convaincre le sélectionneur de la Seleçao de lui offrir ses premières minutes en sélection. Contre un chèque d’un peu moins de 20 millions d’euros, Perri va rejoindre Leeds dans les prochaines heures.

Un poste difficile à recruter

Officiellement blessé lors des deux premiers amicaux, le gardien avait suivi des tribunes le nul entre l’OL et Molenbeek mercredi matin. Toutefois, Paulo Fonseca avait laissé poindre un peu d’optimisme à l’issue du nul, en annonçant que son portier allait reprendre l’entraînement après avoir annoncé une absence de deux semaines quelques jours plus tôt. L’entraîneur lyonnais savait-il déjà que l’aventure de Lucas Perri allait rapidement prendre fin ? À la vue du timing et de l’accélération du dossier jeudi, la réponse penche plutôt vers l’affirmatif, comme si la crainte d’une blessure et donc d’un transfert capoté s’était envolée. Du haut de ses 27 ans, Lucas Perri va redécouvrir un championnat qu’il avait déjà pu appréhender dans sa jeunesse lors d’un furtif passage à Crystal Palace.

À l’OL, même si sa première saison comme titulaire indiscutable a alterné entre le bon et le moins bon, il va laisser un certain vide. Quand bien même le secteur défensif avait besoin de se rassurer, il se retrouve dépouillé de l’une de ses pièces maitresse. Le poste de gardien n’est pas le plus facile sur le marché des transferts et notre consultant Nicolas Puydebois avait d’ailleurs milité pour le maintien de Perri. "Dans une équipe, tu as des postes fondamentaux et celui de gardien en fait partie. Avec Perri, on a trouvé un profil plutôt fiable, même si tout n’est pas parfait. Mais, il fait partie de ces joueurs qu’il faut garder pour la saison à venir."

Fofana, le suivant ?

Le champion de France n’a pas été entendu, l’aspect sportif ayant été sacrifié sur l’autel d’une discipline financière mise en avant depuis des semaines. Se pose désormais la question du successeur du Brésilien. Comme pour le reste de l’effectif, cela ressemble à un vrai flou. Miser sur une solution interne avec Descamps, Patouillet ou Diarra ne semble pas avoir les faveurs internes. Aller à la recherche d’un profil externe et jeune présente ses inconvénients… À trois semaines de la reprise de la Ligue 1, il y a forcément de quoi être inquiet. Après avoir frôlé la mort cérébrale, l’OL rentre bien dans cette cure d’austérité qui va demander beaucoup de patience à tous les étages. Avec la question de se demander qui sera le suivant… Avec Malick Fofana, difficile de trouver une réponse plus simple. De quoi laisser craindre des prochains mois compliqués dans la capitale des Gaules.