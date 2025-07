A Hambourg, l’OL va vouloir monter en puissance

Après deux matchs amicaux poussifs, l’OL va se frotter à une autre adversité avec Hambourg. Face au club allemand, promu en Bundesliga, Paulo Fonseca va très certainement en finir avec les tests.

Le plan a été parfaitement échelonné pour cette préparation estivale et la programmation des différents matchs amicaux. Après avoir commencé avec une formation de National, l’OL a enchaîné avec une équipe de deuxième division, belge certes. Avec encore quatre rencontres au programme avant la reprise de la Ligue 1, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont ainsi poursuivre leur montée en puissance, avec des adversaires chaque fois un peu plus compétitifs que le précédent.

Ce samedi (15h), l’OL affronte enfin une équipe de première division avec ce déplacement à Hambourg. Cela rappelle forcément des souvenirs européens pour les plus anciens supporters lyonnais, mais qu’on ne s’y trompe pas, le HSV n’a plus son lustre d’antan. Promu en Bundesliga cette saison, le club allemand a mis fin à sept années de purgatoire en deuxième division. Mais, après un peu plus de trois semaines de préparation, cet amical au Volksparkstadion fait figure d’un premier test.

Une préparation avec le mercato en fond

S’il se jouera sur 120 minutes (2x60) au lieu des traditionnelles 90 minutes, cela traduit bien la volonté de Paulo Fonseca de monter en puissance. Ce déplacement en Allemagne marque le coup d’envoi du stage estival programmé pendant une semaine en Autriche. Si l’air du Tyrol va apporter un peu de fraîcheur aux Lyonnais, cette semaine en altitude doit permettre de pousser la charge de travail à un curseur un peu plus élevé. "Ma préoccupation sur les deux premiers matches était de donner 45 minutes de jeu à chaque joueur. Pour aborder Hambourg, je dois commencer à préparer une équipe plus forte, avec les joueurs dont je pense qu’ils sont plus forts en ce moment."

Cela pourrait donner lieu à un début d’esquisse de l’équipe qui pourrait débuter lors de la 1re journée de Ligue 1, même si certains jeunes ont marqué des points depuis 180 minutes. Encore faudrait-il savoir quel sera le visage de l’OL le 16 août prochain, avec un mercato qui rend cette préparation incertaine.

Des recrues à incorporer

Toutefois, dans cet affrontement contre Hambourg, Paulo Fonseca espère bien voir des visages différents par rapport aux deux premières sorties. En avouant à demi-mots vouloir miser sur une formation type et donc l’arrêt d’un mix entre jeunes et expérimentés, le Portugais veut observer des progrès, même si tout ne sera pas parfait en Allemagne. Seulement, les prestations lors de la première mi-temps contre Villefranche et en seconde contre Molenbeek n’ont clairement pas été du goût du coach. Malgré le caractère amical, il ne s’était pas privé de le regretter, preuve de l’exigence attendue dans ce mois de préparation. "Dans la deuxième période, on n’a pas bien pressé, on avait moins d’intensité. On a laissé beaucoup d’espaces. C’était le contraire de ce que je veux."

Avec deux recrues présentes dans le groupe pour l’Autriche et à incorporer petit à petit sur le terrain, Paulo Fonseca sait que ce voyage à Innsbruck n’aura rien de touristique. Comme il l’a concédé, il repart presque d’une feuille blanche. Mais ce n’est pas pour lui déplaire.