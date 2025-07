OL - Mercato : Everton prêt à saisir l’affaire Fofana ?

Titulaire ce samedi après-midi contre Hambourg, Malick Fofana ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Everton aurait fait une offensive pour l’ailier de l’OL.

Il est le premier Lyonnais à marquer dans le jeu cet été. Ça ne découle pas d’une phase de jeu construite, mais Malick Fofana a parfaitement été à la réception d’un coup-franc de Khalis Merah mal dégagé à la 10e minute. Auteur de l’ouverture du score à Hambourg, l’ailier belge a retrouvé la compétition après avoir manqué l’amical contre Molenbeek, mercredi. Sa gêne à l’adducteur semble n’être qu’un lointain souvenir et il a encore montré ce qu’il pouvait amener au jeu de l’OL : du déséquilibre, du dribble et de la vitesse. Paulo Fonseca pourra-t-il en profiter encore longtemps ?

Des discussions prêtes à aboutir ?

Avec le départ de Lucas Perri vers Leeds United, Fofana devient le candidat numéro 1 à un départ. D’autant plus que les prétendants sont bien présents et qu’un gros chèque devrait arriver sur la table de la direction lyonnaise. Après les cadors anglais ou encore le Bayern Munich, un autre club aurait passé la vitesse supérieure d’après Fabrizio Romano. Une offre aurait été soumise et les Toffees seraient désormais en pourparlers directs avec l’OL. Dans le même temps, Everton serait également en contact avec le camp du joueur. De quoi imaginer la fin de l’aventure Fofana à Décines ?