L’OL s’offre une belle balade à Hambourg (0-4)

Saël Kumbedi lors de Hambourg – OL (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)

Pour son troisième match de préparation, l’OL a augmenté le curseur contre Hambourg (0-4). Après une première heure de jeu maitrisée, Paulo Fonseca a fait tourner, avec les premiers pas de Ruben Kluivert.

Est-ce le décor qui a permis un changement d’état d’esprit dans les têtes lyonnaises ? Après deux matchs à huis clos, les joueurs de l’OL ont eu la chance d’évoluer dans un stade d’Hambourg presque plein. De quoi donner un caractère un peu plus officiel à la troisième rencontre amicale de l’été des Lyonnais et donc augmenter le curseur de l'exigence avec cette victoire (0-4). Cette affiche contre un ancien gros calibre du football allemand a d’ailleurs poussé Paulo Fonseca à mettre un terme à ses équipes mixées comme ce fut le cas contre Villefranche et Molenbeek. Au coup d’envoi ce samedi, le Portugais a choisi d’aligner l’équipe-type du moment.

Forcément, par rapport à celle de la saison passée, il a clairement du changement et on est loin de la formation compétitive d’il y a encore quelques semaines. Mais il faut s’y faire, l’OL est désormais dans un cycle bien différent, avec des attentes et des obligations différentes également. Ce troisième amical a d’ailleurs montré qu’un départ de Malick Fofana ferait encore plus de mal à cet OL, déjà orphelin d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Thiago Almada sur le plan offensif.

Des séquences intéressantes en première

Pendant que des rumeurs d’une offensive d’Everton a pointé le bout de son nez juste avant le coup d’envoi, l’ailier belge a rappelé quel joueur imprévisible il pouvait être. Quand l’OL a manqué d’inspiration offensive contre Molenbeek, Fofana s’est presque occupé de tout pendant une heure à Hambourg. Du déséquilibre, de l’intensité, de la profondeur. Cela s’est tout de suite ressenti sur le jeu déployé par la formation rhodanienne, avec des séquences plus qu’intéressante. Certes, l’ouverture du score de Fofana est le résultat d’un coup-franc de Khalis Merah mal dégagé (0-1,10e). Mais le troisième but lyonnais est intervenu après une belle séquence et un une, deux, trois entre Maitland-Niles, auteur du break, Abner et Fofana. Le Belge a servi sur un plateau Mikautadze (0-3, 43e), peu en verve auparavant.

Premier pas pour Kluivert, premier but pour Moreira

Après une première heure de jeu convaincante, Paulo Fonseca avait choisi de bouleverser tout son onze avec Matic et Caleta-Car pour encadrer les très jeunes pousses lyonnaises, dont les deux recrues estivales. Après Afonso Moreira mercredi, Ruben Kluivert a fait ses débuts au lendemain de sa signature à l’OL. La jeunesse de ce deuxième onze a forcément eu un effet sur la dynamique de cet amical, d’autant plus avec un système en 5-3-2 et Thiago Goncalves comme piston de fortune.

Il y a bien eu une tête de Gomes Rodriguez largement au-dessus (75e) ou un coup-franc trop axial de Moreira (90e) mais l'OL a subi, sans pour autant être mis trop en danger. Il a quand même fallu de belles parades de Diarra sur une volée à l'entrée de la surface (89e) ou deux frappes lourdes (105e, 112e). C'est finalement sur un contre rondement mené par Gomes Rodriguez qu'Afonso Moreira a débloqué son compteur à l'OL (0-4, 99e) et a alourdi le score en faveur de l'OL.

Le onze titulaire : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Tessmann, Tolisso - Maitland-Niles, Mikautadze, Fofana

Le deuxième onze : Diarra - Goncalves, Barisic, Kluivert (Diawara, 92e), Caleta-Car, Chaïb (Molebe, 92e) - Matic, De Carvalho - Himbert, Gomes Rodriguez, Moreira