L’OL avec Kluivert et Fofana en Autriche

Après deux matchs amicaux à Décines, l’OL va s’envoler pour un stage d’une semaine en Autriche. Paulo Fonseca a convoqué 26 joueurs. Touché avant Molenbeek, Malick Fofana est bien du voyage.

Les choses sérieuses vont très certainement commencer dès ce samedi. Avec le format particulier de la rencontre amicale contre Hambourg (15h), Paulo Fonseca a prévu d’aligner un onze qui sera bien moins mixé que lors des deux premières sorties de l’OL dans cet été. Ce match contre le promu de Bundesliga va lancer une semaine intense pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers. Après l’amical en Allemagne, les Lyonnais vont prendre la direction de l’Autriche et plus précisément d’Innsbruck pour une semaine de stage. Au programme, une montée en puissance physique mais aussi un amical contre Majorque, mercredi 30 juillet, puis le Bayern Munich, samedi 2 août.

Kluivert va pouvoir s'acclimater

Pour cette nouvelle phase de préparation qui s’ouvre, Paulo Fonseca a choisi de retenir un groupe de 26 joueurs. Fraîchement vendu au Qatar, Jordan Veretout n’est logiquement pas présent, tout comme Lucas Perri en passe de s’engager avec Leeds United. En revanche, Malick Fofana a bien sa place dans le groupe, lui qui avait fait l'impasse mercredi contre Molenbeek pour une gêne à l’adducteur. Si son avenir reste encore incertain, le Belge aura l’occasion de faire plus ample connaissance avec les deux recrues de l’été à l’OL : Afonso Moreira et Ruben Kluivert. A noter la présence de plusieurs jeunes de l’Académie, comme Khalis Merah, Téo Barisic, Enzo Molebe ou encore Mathys de Carvalho.

Le groupe retenu : Diarra, Descamps, Konan, Patouillet - Abner, Barisic, Caleta-Car, Chaïb, Kluivert, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté - De Carvalho, Diawara, Matic, Merah, Tessmann, Tolisso - Fofana, Gomes Rodriguez, Goncalves, Himbert, Mikautadze, Molebe, Moreira