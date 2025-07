Hambourg - OL : Fofana titulaire dans un onze expérimenté

Malick Fofana lors d’OL – Francfort (Photo by Nathan Barange / Nathan Barange / DPPI via AFP)

Pour ce troisième amical de l’été, l’OL affronte Hambourg dans son stade. Après avoir fait tourner lors des deux premiers matchs, Paulo Fonseca a choisi de restreindre la rotation. Malick Fofana est titulaire, tout comme le jeune Khalis Merah.

Il avait prévenu, il a tenu parole. Après deux matchs à faire des tests et à limiter le temps de jeu, Paulo Fonseca allait profiter du format particulier de cet Hambourg - OL (2 x 60 minutes) pour revenir à des formations plus en adéquation à celle qui pourrait débuter le championnat dans trois semaines. Le Portugais a confirmé ce qu'il avait dit mercredi, en alignant d'entrée de jeu, un onze où les joueurs ont l'habitude du haut niveau. Seul le jeune Khalis Merah fait figure de novice, du haut de ses 17 ans. Toutefois, sa présence dans l'entrejeu aux côtés de Corentin Tolisso et Tanner Tessmann vient confirmer tout le bien que le staff pense de lui depuis le début de la préparation.

Maitland-Niles ailier droit

Le milieu est le seul jeune à être titularisé ce samedi après-midi. Les autres débuteront sur le banc et Fonseca espère donc voir une première mi-temps consistantes, avec des joueurs expérimentés. En délicatesse avec un adducteur mercredi avant Molenbeek, Malick Fofana retrouve une place de titulaire. Il évoluera à gauche dans le 4-3-3, qui devrait se transformer en 4-2-3-1 avec Tolisso en position de meneur. La petite nouveauté se trouve dans la présence d'Ainsley Maitland-Niles comme ailier droit et non latéral. Ce poste revient à Saël Kumbedi.

La composition de l’OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Tessmann, Tolisso - Maitland-Niles, Mikautadze, Fofana