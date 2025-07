Passé à l’OL pendant deux saisons, Michael Essien a formé un trio magique avec Juninho et Mahamadou Diarra. Au sein d’une équipe presque intouchable, le Ghanéen n’a que la Ligue des champions comme principal regret.

À 42 ans, Michael Essien cherche à rendre ce qu’on lui a donné depuis cinq ans désormais. Ayant raccroché les crampons en 2020 après une dernière pige en Azerbaïdjan, l’ancien milieu de terrain est aujourd’hui adjoint au FC Nordsjaelland. Au sein du club danois, sa mission ne se limite pas qu’au terrain. Il joue également un rôle de grand frère auprès de certains de ses compatriotes, débarqués au Danemark grâce à l’académie Right to Dream. Cette académie n’est pas inconnue pour les supporters de l’OL, car c’est de là qu’a commencé le parcours d’Ernest Nuamah, avant de s’envoler vers le pays scandinave puis d’atterrir entre Rhône et Saône depuis l’été 2024.

Meilleur joueur du championnat en 2004-2005

Il existe une connexion lyonnaise entre les deux Ghanéens, Essien ayant notamment vanté les mérites du club rhodanien à son cadet au moment des premières touches. Michael Essien n’a pourtant passé que deux saisons dans la capitale des Gaules. Suffisant pour marquer de son empreinte son passage entre 2003 et 2005 après trois saisons à Bastia. Surnommé le "Bison", le numéro 4 de l’époque avait survolé les débats au sein d’un OL qui ne laissait que des miettes. "Tu pouvais aller à la guerre avec ces mecs-là. Edmilson, Claudio Caçapa, le policier Cris ! Peguy (Luyindula) devant, Sidney Govou, Sylvain Wiltord... Des joueurs fabuleux. Quand Malouda organisait un barbecue, on y allait tous, il y avait une connexion si puissante", se remémore Essien dans L’Equipe.

"Il y avait penalty sur Nilmar !"

Meilleur joueur du championnat en 2005, le Ghanéen quittera l’OL cette même année contre un chèque de 36 millions d’euros. Une fortune à l’époque, mais à 22 ans, Michael Essien avait choqué le football européen avec son trio formé aux côtés de Juninho et Mahamadou Diarra. Direction Chelsea où il remportera enfin la Ligue des champions en 2012 après les échecs lyonnais. "Si certaines décisions étaient allées dans notre sens, on aurait pu aller bien plus loin. Bien sûr qu'il y avait penalty sur Nilmar (fauché par le portier Heurelho Gomes à la 100e minute) !" Désormais, il tente de rendre la pareille, en aiguillant des jeunes Africains afin de pourquoi pas vivre la même carrière que lui.