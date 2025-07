Mercato : Veretout n'a pas eu l'impact attendu à l'OL

Jordan Veretout (OL) et Lenny Yoro -Manchester United) (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

En passe de s'engager au Qatar, Jordan Veretout n'aura passé qu'une saison à l'OL. Un exercice qui n'aura pas forcément répondu aux attentes.

Un joueur irrégulier

Jordan Veretout aura porté le maillot de l’OL pendant 2123 minutes toutes compétitions confondues soit plus de 23 matchs sur 48 possibles. Arrivé courant septembre 2024, il a réussi à se faire une place dans la rotation, mais n'a pas forcément brillé avec des prestations assez neutres. Cela se ressent avec un manque de statistique avec seulement 2 buts et 1 passe décisive sous les couleurs rouge et bleu. Pas de prestations catastrophiques mais pas de faits marquants pour autant pour un joueur qui a affiché 85,7% de passes réussies (1165/1360) sur ce dernier exercice.

Un manque d'impact

Sur le plan défensif, Jordan Veretout sera monté en puissance au fur et à mesure de la saison avec 119 ballons récupérés (5,6/90 min) et 21 tacles réussis soit quasiment un par match. N’étant pas le joueur le plus athlétique de l'équipe, il ne remportera que 48,5% de ses duels (80/165). C'est peut-être là où le bat blesse puisque le manque d'impact dans l'entrejeu de l'OL a souvent été pointé du doigt. Veretout écopera également de cinq cartons jaunes avec la formation rhodanienne.

Une arrivée qui n'a pas eu l'effet escompté

Malgré une saison mitigée, Jordan Veretout était arrivé en provenance de l’OM en septembre 2024 avec un contrat de 2 saisons pour un montant de quatre millions d’euros et trois millions de bonus. C'est surtout au niveau du salaire que le milieu était désormais un poids dans les finances lyonnaises. Le transfert de Jordan Veretout vers le Qatar permettra à l’OL d’officialiser des recrues comme Ruben Kluivert, qui prend son mal en patience à Lyon.