Corentin Tolisso face à Pierre Lees-Melou lors de Brest – OL (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Le transfert de Lucas Perri en Premier League va permettre à l'OL d’accélérer les négociations avec Brest dans le dossier Pierre Lees-Melou.

Lucas Perri va s'engager dans les prochaines heures ou prochains jours avec le club anglais de Leeds United, tout juste promu en Premier League. Un transfert qui devrait rapporter un peu plus de quinze millions d’euros à l’Olympique lyonnais, qui touchera l'intégralité de la somme du gardien brésilien. Une somme qui pourrait permettre au club rhodanien de faire avancer les discussions avec le Stade Brestois au sujet de son milieu de terrain, Pierre Lees-Melou.

Le joueur d'accord pour venir

Après les départs successifs de Rayan Cherki et de Thiago Almada et ceux à venir ou espérés (Veretout, Matic), l’OL souhaite renforcer son entrejeu avec un profil expérimenté. À 32 ans, Pierre Lees-Melou coche toutes les cases : régulier, capable de jouer dans plusieurs registres et doté d’un vrai sens du jeu. Après une saison pleine en 2023-2024 avec Brest, ponctuée par une qualification historique en Ligue des champions, le milieu a du faire avec une blessure durant la première partie de saison passée, avant de retrouver peu à peu son niveau ces derniers mois. Les négociations devraient s’intensifier dans les prochains jours, d’autant que le joueur serait séduit à l’idée de rejoindre un projet ambitieux comme celui de l’OL. Reste désormais à trouver un accord avec le club breton.