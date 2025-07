Mercato : Lees-Melou d’accord pour rejoindre l’OL

Pierre Lees-Melou fêtant son but avec les joueurs de Brest (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Désiré par l’OL pour renforcer l’entrejeu, Pierre Lees-Melou est prêt à se laisser séduire par le projet lyonnais. Le milieu aurait accepté les conditions de l’OL, qui doit encore trouver un accord avec Brest.

Après une dizaine de jours pour se remettre des émotions d'un maintien en Ligue 1 et pour réenclencher certaines pistes, l’OL est-il en train de passer la vitesse supérieure sur le marché des transferts ? Il faudra attendre toutes les officialisations pour en avoir le coeur net, mais avec Afonso Moreira et Ruben Kluivert, Paulo Fonseca devrait tenir ses deux premières recrues de l’été. Le tout pour un total qui devrait avoisiner les cinq millions d’euros. Loin, très loin des sommes qui avaient été dépensées il y a un an et qui pousse en partie l’OL à devoir jouer petit bras cet été.

En plus des deux joueurs en provenance du Portugal, la direction rhodanienne espère ajouter Pierre Lees-Melou dans la rotation de Fonseca pour la saison à venir. L’intérêt est réel et le joueur n’aurait pas mis bien longtemps pour se laisser convaincre. D’après L’Equipe, le milieu de 32 ans aurait déjà accepté de rejoindre la capitale des Gaules dans les prochains jours ou prochaines semaines.

Le départ de Veretout comme accélérateur ?

Si Lees-Melou et l’OL ont trouvé un accord sur la base d’un contrat, il reste encore à convaincre Brest de lâcher un rouage essentiel de l’effectif d’Eric Roy. Les discussions se poursuivent mais l’affaire ne devrait pas se faire à moins de cinq millions d’euros. Il faudra également attendre le départ de Jordan Veretout vers Al-Arabi (Qatar) pour que le dossier se décante totalement. Une question d’heures très certainement puisque le milieu français a déjà fait ses adieux au vestiaire lyonnais.