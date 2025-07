OL - Mercato : Fonseca ne se voit "pas comme un financier"

Mis sous pression pendant plusieurs mercatos, Pierre Sage avait concédé devoir allier le rôle de coach et celui de banquier dans sa gestion du groupe de l’OL. Une posture que n’adopte pas Paulo Fonseca.

Dans un peu moins d’un mois, l’OL retrouvera avec joie la Ligue 1. Le samedi 16 août prochain (17h), les coéquipiers de Corentin Tolisso se déplaceront sur la pelouse de Lens pour la 1re journée du championnat de France. Une entrée en matière assez symbolique puisqu’elle permettra de retrouver Pierre Sage, destitué de son poste de coach lyonnais en janvier dernier. Il n’y aura pas de poignée de mains avec Paulo Fonseca, car son successeur est toujours suspendu et restera en tribunes à Bollaert.

Seulement, cet affrontement reste logiquement attendu entre l’entraîneur lensois et celui de l’OL alors que le mercato estival rentrera dans sa dernière quinzaine. Quel sera le visage rhodanien au moment de se rendre dans le nord de la France ? Difficile de le savoir, mais Fonseca "attend des arrivées". Une façon de mettre un peu la pression sur sa direction à une semaine du départ en Autriche pour le stage estival.

"Je comprends nos restrictions"

S’il possède un effectif bien moins pléthorique que celui que pouvait avoir Pierre Sage à pareille époque il y a un an, le Portugais a choisi d’adopter une posture différente. Il y a douze mois, Sage ne cachait pas qu’il devait jongler dans ses différentes casquettes : celle d’entraîneur, mais aussi de banquier. "Il (John Textor) disait que j'étais à la fois l'entraîneur, mais aussi le banquier, donc les choses étaient très claires. Par rapport à cela, il y a une valorisation des joueurs à assurer, et à équilibrer." Le propriétaire américain n’est plus présent à Lyon, mais l’OL a malgré tout besoin de vendre. "Je ne suis pas un financier, je suis entraîneur. Mais je comprends le moment du club, je comprends nos restrictions, mais nous pouvons faire une belle équipe."