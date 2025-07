Engagées en D3 et en U19 National, la réserve et les jeunes de l'OL Lyonnes connaissent leurs adversaires. Pour beaucoup, ce sont les mêmes que la saison dernière.

Des nouveaux visages à l'OL Lyonnes en 2025-2026. Chez les professionnels, le staff est largement remodelé, à commencer par la tête, avec Jonatan Giraldez doté d'un imposant staff. A la formation aussi, ça bouge. Laurie Dacquigny a quitté ses fonctions, comme nous l'expliquions début juillet. C'est Rachel Saïdi qui lui succédera. Et l'ancienne du LOSC sera notamment chargée de veiller à la performance et à la progression des U19 et de la réserve lyonnaises.

Ces deux équipes ont pris connaissance jeudi dernier de leurs futurs adversaires. Il n'y a pas trop de surprises, car il s'agit, pour la majorité, des mêmes noms que la saison passée. Le groupe évoluant en D3, dirigée par Julien Pernay, se mesurera ainsi à Monaco, Cannes, Le Puy Foot, Montauban, Albi Marssac, Clermont, Montpellier 2, Bordeaux, ou encore l'ALC Longvic. Quatrièmes en 2024-2025, les Rhodaniennes espèrent logiquement faire au moins aussi bien.

La poule 2025-2026 pour la D3 d'OL Lyonnes

Les U19 veulent reconquérir leur titre

Les plus jeunes, elles, voient le duo d'entraîneurs Vincent Mendes et Yanis Guellil ne pas rempiler pour un deuxième exercice. Avant de savoir qui reprendra les rênes de cet effectif, nous avons appris qu'il devrait défier Dijon, Metz, Fleury, Strasbourg et Reims lors de la première phase.

La poule U19 pour l'OL Lyonnes

Ce championnat U19 étant prévu en deux parties, il faudra pour les Fenottes terminer à la première place de la poule. Ou parmi les meilleurs deuxièmes. Cela leur offrira un ticket pour la phase élite. C'est à ce moment-là que sera désigné le grand vainqueur. Après 2022, 2023 et 2024, l'OL Lyonnes a manqué le quadruplé, détrôné par le PSG en 2025. Reprises des compétitions le 7 septembre.