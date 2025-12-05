Actualités
Yaya Touré a choisi Monaco plutôt que l’OL ou le Real Madrid (@AS Monaco)

Mercato : Yaya Touré aurait pu rejoindre l'OL en 2006

  • par Gwendal Chabas

    • Âgé de 23 ans en 2006, Yaya Touré s'est engagé à Monaco après une saison en Grèce. Mais l'OL et le Real Madrid étaient aussi intéressés par le milieu de terrain.

    Voilà cinq ans que Yaya Touré a mis un terme à sa carrière. Une vie professionnel riche de titres. Son armoire à trophées comprend, entre autres, la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire, une Ligue des champions en 2009 avec le FC Barcelone ou encore trois Premier League en 2012, 2014 et 2018 avec Manchester City. Aurait-il eu le même destin s'il avait effectué d'autres choix ? Impossible d'y répondre. Toujours est-il qu'en 2006, il s'est retrouvé à la croisée des chemins, notamment entre Monaco, l'OL et le Real Madrid.

    Il sortait alors de trois saisons à succès en Belgique (KSK Beveren), d'un autre exercice en Ukraine et d'une année à l'Olympiakos. À 23 ans, il est à cette époque considéré comme un milieu de terrain prometteur. Des formations européennes très huppées s'intéressent à lui, dont l'Olympique lyonnais, mais il fera le choix de rallier la Principauté.

    "Lyon, c'est costaud"

    Il l'a justifié au micro du créateur de contenus Zack Nani, expliquant vouloir évoluer au sein d'un club sans pression afin qu'il puisse grandir plus tranquillement. "Monaco n'a quasiment pas de supporters, donc pas de pression. Le stade est pratiquement vide. Lyon, c'est costaud, et le Real, c'est minimum demi-finale de Ligue des champions chaque année", a-t-il ajouté.

    À l'issue de la saison 2006-2007, il a pu réaliser son "rêve" en signant au Barça, où il restera trois ans. S'ensuit un transfert chez les Cityzens, qui contribuera à faire de lui un élément emblématique du championnat anglais dans les années 2010.

