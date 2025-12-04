Actualités
Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
Jule Brand après son but lors d’OL Lyonnes – St Pölten (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : Jule Brand meilleure joueuse de novembre en Première Ligue ?

  • par Gwendal Chabas

    • Une Lyonnaise sera-t-elle enfin joueuse du mois en Première Ligue ? Jule Brand est la première représentante d'OL Lyonnes à être finaliste. Les votes sont ouverts.

    C'était une anomalie pour une équipe qui a remporté ses huit rencontres dans la compétition, avec une marge certaine sur ses adversaires. Depuis le début de la saison, l'OL Lyonnes n'avait pas eu de représentante finaliste pour le trophée de joueuse du mois en D1, que ce soit en septembre ou en octobre. Une incongruité réparée en novembre, puisque Jule Brand fait partie des trois footballeuses en lice.

    Léa Khélifi et Émelyne Laurent face à Jule Brand

    L'ailière rhodanienne a marqué un but (face à Strasbourg, 5-0) après avoir délivré une passe décisive contre Montpellier (1-5). Ses premières réalisation et offrande en championnat depuis son arrivée l'été passé. Pour remporter cette distinction, l'Allemande devra devancer dans le cœur du public la Nantaise Léa Khélifi et Émelyne Laurent, du FC Fleury 91.

    Les votes sont ouverts. Tous les supporters peuvent soutenir leur concurrente favorite sur les réseaux sociaux de la Première Ligue. Il est possible d'exprimer sa voix sur Facebook ainsi que sur X (ex-Twitter). La gagnante pour novembre rejoindra Clara Mateo (septembre, Paris FC) et Sonia Ouchene (octobre, Montpellier). À ce jour, Melchie Dumornay reste la dernière membre d'OL Lyonnes à avoir obtenu cette récompense, en mars 2025.

    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue, Ligue des champions... Le programme de l'OL Lyonnes en décembre

