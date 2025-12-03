Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

Les sourires étaient de retour dans Tant qu'il y aura des Gones lundi, après un dimanche de fête à Décines. Il faut dire que la semaine a été bonne et fructueuse pour l'OL, avec deux succès face au Maccabi Tel-Aviv (0-6) puis contre le FC Nantes (3-0). Une affiche qui a eu lieu dans le cadre des 75 ans du club, un anniversaire célébré le 30 novembre avec notamment un match des Légendes contre Parme (4-2). Une confrontation à laquelle a pris part Enzo Reale, notre consultant.

L'atmosphère était donc joyeuse sur le plateau de TKYDG, qui accueillait pour l'occasion Patrick Gabai, journaliste au Progrès. L'occasion de revenir sur son livre "75 ANS DE L'OL - RUGIR ENCORE", dans le troisième thème de votre émission sur l'Olympique lyonnais. Mais avant cela, il fallait parler du jeu.

Nouveau système, Satriano enfin lancé ?

Lors de la première partie de cet opus du 1er décembre, il fut question de la performance rhodanienne face aux Nantais, particulièrement d'un point de vue offensif. Car Paulo Fonseca a innové ces derniers jours, installant une défense à trois et un trio d'attaquant Pavel Šulc - Martin Satriano - Corentin Tolisso.

L'Uruguayen, double buteur contre les Canaris, a-t-il relancé la machine ? En tout cas, il se donne un peu d'air et de la confiance, alors qu'il a connu une longue période de disette. Deux réalisations qui viennent récompenser cet avant-centre pas avare d'efforts.

