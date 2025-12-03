Actualités
@WilliamPham

OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 1er décembre en podcast 

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Les sourires étaient de retour dans Tant qu'il y aura des Gones lundi, après un dimanche de fête à Décines. Il faut dire que la semaine a été bonne et fructueuse pour l'OL, avec deux succès face au Maccabi Tel-Aviv (0-6) puis contre le FC Nantes (3-0). Une affiche qui a eu lieu dans le cadre des 75 ans du club, un anniversaire célébré le 30 novembre avec notamment un match des Légendes contre Parme (4-2). Une confrontation à laquelle a pris part Enzo Reale, notre consultant.

    L'atmosphère était donc joyeuse sur le plateau de TKYDG, qui accueillait pour l'occasion Patrick Gabai, journaliste au Progrès. L'occasion de revenir sur son livre "75 ANS DE L'OL - RUGIR ENCORE", dans le troisième thème de votre émission sur l'Olympique lyonnais. Mais avant cela, il fallait parler du jeu.

    Nouveau système, Satriano enfin lancé ?

    Lors de la première partie de cet opus du 1er décembre, il fut question de la performance rhodanienne face aux Nantais, particulièrement d'un point de vue offensif. Car Paulo Fonseca a innové ces derniers jours, installant une défense à trois et un trio d'attaquant Pavel Šulc - Martin Satriano - Corentin Tolisso.

    L'Uruguayen, double buteur contre les Canaris, a-t-il relancé la machine ? En tout cas, il se donne un peu d'air et de la confiance, alors qu'il a connu une longue période de disette. Deux réalisations qui viennent récompenser cet avant-centre pas avare d'efforts.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

    à lire également
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 24 novembre en podcast 

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Alexandre Lacazette célèbre son 200e but avec l'OL.
    Cambriolage chez Lacazette (ex-OL) : un prévenu condamné 13:30
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 1er décembre en podcast  12:40
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : les derniers résultats internationaux 11:50
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    OL : Mata et Niakhaté finalement présents contre Le Havre ? 11:00
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : Rachid Ghezzal a repris avec le groupe 10:15
    Jule Brand avec l'Allemagne
    Ligue des Nations : le bronze pour les Bleues, Brand battue en finale 09:30
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    OL - Botafogo : l’affacturage au centre des dissensions 08:45
    Anthony Réveillère, ancien latéral de l'OL
    Réveillère (OL Légendes) : "Chacun a écrit un peu l'histoire de l'OL" 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL - DNCG : la date du passage fixée 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue, Ligue des champions... Le programme de l'OL Lyonnes en décembre 02/12/25
    Le logo de l'OL
    On connaît le montant des indemnités versées par l'OL pour son plan de départs volontaires 02/12/25
    Kadidiatou Diani lors du match des Bleues contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : les dernières internationales en lice ce mardi 02/12/25
    Clément Guillot (Saint-Cyr Collonges) : "Affronter une Ligue 1, le souhait, tirer l'OL, un rêve" 02/12/25
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    Mercato : début 2025, l'OL a donné plus de 7 M€ à Botafogo 02/12/25
    Evangelos Marinakis et John Textor
    OL - Mercato : les confessions de John Textor sur sa relation avec Nottingham Forest 02/12/25
    Vicki Becho avec l'équipe de France U20 contre le Japon
    OL Lyonnes : 8 Lyonnaises concernées, les derniers résultats des internationales 02/12/25
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    OL : le soulagement d'Orel Mangala 02/12/25
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lorient - OL à nouveau arbitré par Mathieu Vernice 02/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut