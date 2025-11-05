Actualités
OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 3 novembre en podcast 

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Une petite semaine pour l'OL. Réduit à dix sur les deux rencontres face au Paris FC (3-3) et à Brest (0-0), il n'est pas parvenu à améliorer comptablement son début de saison, qui reste bon malgré tout. Sixième de Ligue 1, il fait un peu de surplace, tandis qu'il était dans le top 5 après sa victoire face à Strasbourg (2-1). Lundi, Tant qu'il y aura des Gones a évoqué ces dernières sorties lyonnaises.

    Un sujet sur le coaching de Fonseca

    Le gros thème de l'émission ensuite était consacré à Paulo Fonseca. Capable de bien préparer ses confrontations, le Portugais semble se perdre parfois dans sa lecture du match. Nicolas Puydebois et Enzo Reale en attendent d'ailleurs un peu plus de sa part sur ce sujet.

    Enfin, les dernières minutes de cet opus du 2 novembre ont été dédiées au capitaine rhodanien : Corentin Tolisso. Indispensable dans l'entrejeu, le milieu de terrain est logiquement très utilisé par le staff. Une certaine dépendance au champion du monde 2018 peut-elle s'installer ? En tout cas, une grande saison de l'OL passera incontestablement par un Tolisso en forme jusqu'au mois de mai 2026.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music.

