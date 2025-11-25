Actualités
TKYDG du 31 mars
OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 24 novembre en podcast 

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Nous avions quitté l'OL sur une défaite certes, mais qui laissait davantage d'espoir que le 0-0 péniblement glané à Auxerre dimanche. Entre le PSG (2-3) le 9 novembre et la visite dans l'antre de la lanterne rouge dimanche, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont fait le grand écart en deux semaines, notamment dans le jeu proposé. Ce qui a fait dire à Nicolas Puydebois, Enzo Reale et notre invité Ludovic Da Silva (Football School Academy) dans Tant qu'il y aura des Gones que l'équipe était à sa place en Ligue 1 (7e).

    Suite à ce débrief de la rencontre dominicale, le gros dossier de l'émission du 24 novembre tournait autour de la jeunesse. Des Gones effectivement utilisés par Paulo Fonseca dans la rotation, mais qui ont du mal à se libérer. Un sentiment que partageait l'ensemble du plateau.

    Avec un ancien formateur du Sporting CP

    Enfin, votre opus de lundi a eu une petite connotation portugaise. Avec Luís Dias, ancien dirigeant de l'académie du Sporting CP, TKYDG a évoqué les cas d'Afonso Moreira et du coach rhodanien. Un éclairage intéressant de la part d'un formateur reconnu.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

    Le plateau de TKYDG
    OL - Médias : pas de Tant qu'il y aura des Gones lundi

