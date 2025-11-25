Actualités
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : de jeunes Lyonnais trop timorés ?

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Après quelques apparitions réjouissantes, les jeunes de l'OL, Khalis Merah et Mathys de Carvalho en tête, semblent peiner à exprimer pleinement leurs qualités. Dans un contexte plus difficile qu'en début de saison, il est vrai.

    C'était presque un cri du cœur poussé par Nicolas Puydebois lundi pour le retour de Tant qu'il y aura des Gones. Après le débrief du nul entre Auxerre et l'OL, TKYDG s'est penché sur les jeunes Lyonnais qui ont de la place pour s'exprimer cette saison. Mais, et cela peut être frustrant, ils peinent à se lâcher complètement, hormis lors de leurs premières apparitions estivales.

    C'est particulièrement le cas pour Khalis Merah et Mathys de Carvalho, qui ont bénéficié de plusieurs titularisations et d'entrées en jeu. "Il y a des cycles dans le football. Là, ils ont la chance de se trouver dans une période où le club va leur permettre de jouer. Au début des années 2000, ça n'aurait pas été le cas. Alors, j'ai envie de leur dire 'Profitez, personne ne vous met la pression, à part vous-mêmes. Prenez le ballon, amusez-vous, jouez comme vous savez le faire et arrêtez d'être timorés'. Il faut faire preuve de personnalité car personne ne va t'en vouloir au vu de la situation", a clamé l'ancien gardien trois fois champion de France (2003-2005).

    Des jeunes trop discrets

    Un message partagé par son compère sur le plateau, Enzo Reale. "Il ne faut pas oublier que c'est une chance pour eux de faire leurs premiers pas en Ligue 1. [...] Mais je les trouve un peu trop discrets, ils ne croquent pas de dedans. Pourtant, ils n'ont rien à perdre parce que l'équipe est très moyenne dernièrement. Ils peuvent sortir du lot dans cet effectif, donc c'est dommage pour eux, regrette celui qui est passé par Tola-Vologe. Khalis Merah par exemple, j'aimerais qu'il en fasse plus, qu'il se montre davantage."

    Une question d'état d'esprit seulement ? Au-delà de souhaiter que ces garçons de 18, 19, 20 ans, sans parler d'Adil Hamdani (16 ans), se libèrent, reste la question de comment les intégrer. Or, présentement, les Rhodaniens toussent, à la fois dans les résultats et dans le jeu offensif. "Dans ce contexte-là, ce n'est pas forcément leur rendre service. Lorsqu'on lance des joueurs de cet âge, c'est bien qu'ils soient entourés par des cadres performants. Mais actuellement, ils comptent surtout sur eux-mêmes, et on attend même qu'ils fassent des exploits. C'est ce qui est compliqué", rappelle Ludovic Da Silva, directeur de la Football School Academy installée à Pusignan.

    Par la force des choses, ils ont des opportunités

    Sauf que Paulo Fonseca n'a pas vraiment le choix. Dimanche face à l'AJA, les blessures et suspensions ont engendré un banc lyonnais de 20 ans de moyenne d'âge. Et encore, Rémy Descamps faisait office de papa du haut de ses 29 ans. On peut donc se dire que ces jeunes ont tout à gagner. "Un coach qui te fait entrer à 16 ans, c'est qu'il attend ton insouciance, de la fraîcheur... Il se dit que son groupe est limité, et que pourquoi pas, avoir une belle surprise", explique Enzo Reale.

    Reste à le retranscrire sur le terrain, surtout pour ceux qui ont du temps de jeu. Ce n'est pas encore le cas pour Teo Barišić et Alejandro Gomes Rodríguez, voire Enzo Molebe, bien qu'il n'ait pas grandement convaincu lors des 67 minutes passées sur la pelouse avec les professionnels. Des cas qui interpellent d'ailleurs, notamment pour l'Anglais qui n'est pas du genre à manquer de caractère ou de personnalité.

    Garder à l'esprit que ça reste un jeu

    Maintenant, ont-ils les capacités à l'heure actuelle pour évoluer avec les "grands" et avoir des responsabilités ? C'est aussi une interrogation. "Ils doivent s'aguerrir, et ils en ont l'opportunité. Ils peuvent apprendre, mais il faut aussi être insouciant dans ce cas-là. Comporte-toi comme si tu étais dans la cour de l'école, demande Nicolas Puydebois. Ce n'est pas seulement une question de niveau, mais surtout de prendre du plaisir et de jouer." Deux notions qui restent primordiales dans le sport, même de haut niveau, encore plus pour ces jeunes adultes qui découvrent cet univers.

    4 commentaires
    1. Avatar
      Ahtmos - mar 25 Nov 25 à 9 h 07

      HS : ça serait une bonne idée de mettre les prochains match de l'OL sur la page d'accueil, un genre de calendrier qui défile comme vous avez fait au dessus. La par exemple j'ai pas l'info donc jvais sur un autre site. Merci pour le site cela dit. C'est top.

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mar 25 Nov 25 à 9 h 12

        Très bonne idée

        Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - mar 25 Nov 25 à 9 h 11

      Je veux bien entendre ces arguments, mais ma question c'est "En sont-ils capables?".

      Autant pour Merah, il a vraiment une bonne qualité technique, mais je trouve qu'il est peut-être placé trop haut sur le terrain. Pour moi c'était plus un joueur qui devait avoir le jeu devant lui, mais je pense qu'il peut être bon à tous les postes au milieu.

      Pour De Carvalho, je pense qu'on voit ses limites, je le connais mal mais je ne suis pas sûr qu'il puisse apporter plus que ce qu'il apporte actuellement.

      Par contre pour les Molebe et AGR je peux être d'accord avec cet argument. Malheureusement ils ont très peu de temps de jeu pour se montrer.

      Je pense aussi d'ailleurs que c'est un peu un problème récurrent de notre formation. On ne forme pas vraiment des jeunes qui prennent des risques, ou qui ont une grinta. Mis à part quelques exceptions bien-sûr.

      C'est effectivement ce qu'il manque actuellement. Des mecs qui tentent des choses, des dribbles, des passes en profondeur, des frappes de loin. On reprochait beaucoup ça à Cherki, mais maintenant on n'a plus personne avec cette qualité de prise de risque.

      Signaler
    3. Avatar
      pathetikOL - mar 25 Nov 25 à 9 h 23

      les rôles du staff et du préparateur mental !

      Signaler

