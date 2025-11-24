Actualités
Tanner Tessmann lors d'Auxerre - OL
Tanner Tessmann lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Ligue 1 : l’OL continue de faire du surplace

  • par David Hernandez

    • En ne ramenant qu’un seul point d’Auxerre, l’OL n’a clairement pas fait une bonne opération au classement. Les Lyonnais restent septièmes de Ligue 1 mais le podium s’envole.

    Les retours de trêve sont toujours aussi difficiles pour l’OL. Petite nouveauté malgré tout, les Lyonnais ont réussi à ne pas perdre dimanche et ce n’est pas souvent que cela arrive après une coupure internationale de deux semaines. Toutefois, concéder un match nul à Auxerre (0-0) n’était pas forcément dans les petits papiers rhodaniens avant cette 13e journée de Ligue 1. On pourra mettre l’excuse des absences nombreuses dans l’effectif, mais l’OL ne doit pas pour autant se cacher derrière pour expliquer la prestation ratée en Bourgogne, notamment pendant 45 minutes. On promettait aux joueurs de Paulo Fonseca un calendrier très abordable, mais on savait que cela n’était pas pour autant un cadeau.

    Le podium à sept points désormais

    Le nul à Auxerre en a été la preuve et l’OL a déjà grillé un joker dans cette dernière ligne droite du championnat en 2025. Avec un point pris à l’Abbé-Deschamps, les coéquipiers de Corentin Tolisso continuent leur chemin de croix et leur surplace au classement. Septièmes avant le lancement de cette 13e journée, ils n’ont pas bougé d’un pouce trois jours plus tard. Avec 21 points, l’OL reste toujours à deux unités de la place de barragiste en Ligue des champions occupée désormais par Lille. Seulement, le podium s’est envolé avec l’OM et Lens désormais à sept longueurs. Avec Strasbourg, Rennes et Monaco, ce sont désormais quatre équipes avec l’OL qui se tiennent en deux points pour les deux dernières places européennes.

