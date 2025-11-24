Avec un point pris contre l’OL, Auxerre a réussi à enrayer sa série de défaites. Si au classement, l’AJA reste dernier, Christophe Pélissier a apprécié le visage montré par ses joueurs.
De notre envoyé spécial à Auxerre.
Il n’avait pas le goût d’une victoire, mais le nul réussi face à l’OL dimanche avait une portée positive pour les joueurs d’Auxerre. Au classement, l’AJA reste encore lanterne rouge, à trois points du trio Nantes - Lorient - Metz. Seulement, le contenu proposé par les coéquipiers de Sinaly Diomandé avait de quoi donner un peu de sourire à la fin de la rencontre. Si les Auxerrois ont eu un peu plus de mal en deuxième période, la première avait tourné à leur avantage.
Bien en place, ils avaient profité du manque de justesse technique lyonnaise pour se montrer dangereux. Cela ne s’est pas transformé en but, la faute à une poussette de Mara sur Mata puis d’un penalty détourné par Dominik Greif. "On a les occasions pour marquer, on a un but refusé, un penalty raté, la confiance est un peu entamée, mais j’ai aimé ce que mes joueurs ont fait, on a combattu avec nos armes", a déclaré Christophe Pélissier après le 0-0.
Un match capital contre Metz dans deux semaines
Chaudement applaudi par le public de l’Abbé-Deschamps au coup de sifflet final, le coach auxerrois n’avait pas le sentiment du travail bien fait dimanche, mais a appris à se satisfaire de ce point. "On espérait prendre trois points, mais à la vue de notre situation, dans ce type de match, comme contre Marseille où l’on avait perdu 1-0, il faut voir le verre à moitié plein." En contrariant les plans de l’OL, Auxerre a mis fin à une série de quatre défaites consécutives en Ligue 1. Place désormais à un déplacement au Paris FC le week-end prochain, mais surtout à la réception du FC Metz dans deux semaines. Un match qui vaudra sûrement plus que trois points.
Hello,
je comprends sa vision du verre à moitié plein, même si au final Auxerre aurait largement mérité de gagner ce match, tant ils ont eu les occasions et que l'OL n'a finalement que trop peu mis en danger la défense auxerroise.
Bon après, quand on voit que Fofana, Nuamah, Morton et Tagliafico sont absents, soit 1/3 de l'équipe titulaire de l'OL ça risquait bien de mener à ce type de match.
Il manque trop de qualité individuelle pour pouvoir espérer de se sortir de ce genre de match.
Au passage j'ai bien aimé les quelques ballons touchés par Hamdani, il a une vitesse d'exécution dans sa gestuelle qui m'a bien plu.
Le problème c'est que l'on a aucune profondeur de banc, et que chaque absence se fait ressentir.
Je viens de revoir le résumé du match que l'on fait chez eux il y a 7 mois... mon dieu que ça fait mal !
Oui bah quand tu perd entre-temps Matic, (que certain trouvait nul ici) Cherki, Lacazette (que certain trouvait nul ici) Mikautadze, Almada ,(que certain trouvait nul ici) Fofana (que certain trouve nul ici)
Tu perd en qualité forcément.
Fofana n'a même pas joué ce match là, et pourtant devant ça jouait tellement vite et bien.
Les prises de balle de Mikautadze, les crochet sur le gardien, le jeu en pivot d'Alex, sa présence devant le but, les dribles de Cherki, sa qualité de frappe... Tout ça ce sont des choses que l'on a perdu.
Heureusement l'équipe actuelle à des qualités autres, qui font qu'on est à peu près à la même position au classement.