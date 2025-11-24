Avec un point pris contre l’OL, Auxerre a réussi à enrayer sa série de défaites. Si au classement, l’AJA reste dernier, Christophe Pélissier a apprécié le visage montré par ses joueurs.

De notre envoyé spécial à Auxerre.

Il n’avait pas le goût d’une victoire, mais le nul réussi face à l’OL dimanche avait une portée positive pour les joueurs d’Auxerre. Au classement, l’AJA reste encore lanterne rouge, à trois points du trio Nantes - Lorient - Metz. Seulement, le contenu proposé par les coéquipiers de Sinaly Diomandé avait de quoi donner un peu de sourire à la fin de la rencontre. Si les Auxerrois ont eu un peu plus de mal en deuxième période, la première avait tourné à leur avantage.

Bien en place, ils avaient profité du manque de justesse technique lyonnaise pour se montrer dangereux. Cela ne s’est pas transformé en but, la faute à une poussette de Mara sur Mata puis d’un penalty détourné par Dominik Greif. "On a les occasions pour marquer, on a un but refusé, un penalty raté, la confiance est un peu entamée, mais j’ai aimé ce que mes joueurs ont fait, on a combattu avec nos armes", a déclaré Christophe Pélissier après le 0-0.

Un match capital contre Metz dans deux semaines

Chaudement applaudi par le public de l’Abbé-Deschamps au coup de sifflet final, le coach auxerrois n’avait pas le sentiment du travail bien fait dimanche, mais a appris à se satisfaire de ce point. "On espérait prendre trois points, mais à la vue de notre situation, dans ce type de match, comme contre Marseille où l’on avait perdu 1-0, il faut voir le verre à moitié plein." En contrariant les plans de l’OL, Auxerre a mis fin à une série de quatre défaites consécutives en Ligue 1. Place désormais à un déplacement au Paris FC le week-end prochain, mais surtout à la réception du FC Metz dans deux semaines. Un match qui vaudra sûrement plus que trois points.