L'OL Lyonnes invincible contre Saint-Étienne

Ce samedi, nous assisterons au 32e match entre Saint-Étienne et l'OL Lyonnes. Un adversaire qui réussit très bien aux Fenottes, qui n'ont jamais perdu le derby.

Il serait malheureux que cette première arrive ce samedi après-midi, en 16es de finale de la Coupe de France. Pour son entrée en lice dans la compétition, l'OL Lyonnes voyage dans le Forez afin de défier son rival le plus proche, Saint-Étienne. Le coup d'envoi de cette rencontre ayant tout d'un piège aura lieu à 14h30.

5 victoires de suite pour l'OL Lyonnes

Il s'agira de la 32e confrontation entre les Vertes et les Lyonnaises. Et depuis la première opposition en 2007, jamais les championnes de France en titre n'ont laissé échapper le derby. Elles comptent 29 succès pour 2 matchs nuls. Et le dernier remonte à 2022. Les coéquipières de Wendie Renard restent sur cinq victoires de rang face à cet adversaire.

Avec quelques gros résultats, comme ce 11-0 infligé la saison dernière à l'ASSE, ou encore le 5-0 à l'extérieur en mars 2025. Mais on se souvient que la partie avait été plus disputée en septembre dernier (0-2). Jonatan Giráldez a donc mis en garde ses troupes, qui seront très attendues pour la reprise de la compétition et ce premier rendez-vous de 2026.