Opposé au dernier de D1 en 16es de finale de Coupe de France, l'OL Lyonnes souhaite faire respecter la hiérarchie. Mais ce derby à Saint-Étienne ressemble à un piège.

Le grand écart. Ce samedi à 14h30, l'OL Lyonnes, incontestable leader de la Premier Ligue et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, affronte Saint-Étienne. Son rival est la lanterne rouge du championnat avec une seule victoire en onze parties. Sur le papier, ce 16e de finale de Coupe de France est donc assez abordable pour les Rhodaniennes.

Un synthétique et possiblement de la neige

Cependant, au fil des jours, cette entrée en lice dans le tournoi s'apparente de plus en plus à un piège. On note les changements dans la programmation et le déplacement au stade des Ollières plutôt que dans l'enceinte Salif-Keita, habituellement utilisée. La météo aussi, avec des averses de pluie et de neige attendues au coup d'envoi, ainsi que du vent. Sans parler de l'absence des supporters lyonnais, une décision administrative.

Pour rallier les 8es de finale, il faudra donc dompter les conditions, en plus du 11 adverse. "On a hâte d'y être. Nous avons bien travaillé depuis la reprise, mais attention, car nous allons jouer sur du synthétique. De plus, le terrain sera petit, ce qui ajoutera de la densité, a fait observer Wendie Renard. À nous d'être vigilantes et concentrées dès le coup d'envoi. Certes, on a la qualité, mais encore faut-il le montrer sur la pelouse."

Jonatan Giráldez pointait également le "folklore" autour de cette confrontation. "C'est un peu différent (de jouer sur synthétique), mais je ne sais pas précisément comment il sera. Il faudra gérer toutes les spécificités, en plus à l'extérieur, a-t-il insisté. Ce sera à nous de maîtriser le mieux possible la rencontre pour passer."

Se souvenir de Reims

Le duel face à l'ASSE sera évidemment incomparable, mais nous ne sommes pas si loin de repenser à Reims. Le 12 janvier 2025, les Rémoises avaient surpris les Lyonnaises, déjà en 16es de finale. Un scénario (0-0 puis tirs au but) qui pourrait se répéter un an plus tard. C'est pour pouvoir y faire face que le technicien espagnol s'est replongé dans cette opposition. "Un rappel important pour s'améliorer", a-t-il affirmé.

Après quoi, il a axé la préparation cette semaine sur la tactique, l'aspect mental et les tirs au but. "C'est important car on disputera plusieurs matchs à élimination directe. L’équipe doit bien travailler pour savoir gérer les différentes situations", a expliqué l'entraîneur.

Chez les joueuses, on espère laver l'affront. Car mine de rien, elles n'ont plus soulevé ce trophée depuis 2023. "Le coach l'a évoqué (l'échec rémois), mais c'est également notre rôle en tant qu'anciennes de le faire. On ne veut pas connaître la même frustration, la même déception et cette douleur. On sait que l'adversaire va tout donner pour résister, prévoyait la capitaine Wendie Renard. Il voudra nous pousser le plus loin possible, pourquoi pas aux tirs au but..."

Remettre les mêmes ingrédients qu'avant la trêve

Maintenant, l'OL Lyonnes a tous les arguments nécessaires pour s'imposer. La première moitié de saison a été presque parfaite (un nul et seize victoires). Reste à mettre les mêmes ingrédients, voire davantage, ce samedi. "Le derby est toujours particulier. Nous avons déjà été à Saint-Étienne lors de la deuxième journée et c’était un affrontement compliqué. Je me souviens qu’elles avaient eu l’opportunité de marquer. Nous avons gagné seulement 2 à 0. On a dû améliorer notre niveau pour proposer un meilleur football que celui qu’on a développé ce jour-là. C’est une affiche de coupe, il y a seulement une rencontre et nous devrons livrer une prestation parfaite pour gagner", a prévenu Jonatan Giráldez. On en attend pas moins de ce groupe.