Ce samedi, l'OL Lyonnes se déplace à Saint-Etienne pour son premier match en 2026. Avec seulement seize joueuses à convoquer pour ce match de Coupe de France, Jonatan Giraldez a dû faire des choix.

Un derby pour lancer la nouvelle année. De retour à l'entraînement depuis une semaine, les joueuses de l'OL Lyonnes trépignent d'impatience au moment de retrouver la compétition. Ce sera dans des conditions particulières avec un seizième de finale de Coupe de France qui se tiendra à l'Etrat et donc sur un terrain synthétique. L'affluence ne sera pas celle des grandes soirées ce samedi à 14h30 et tout semble rappeler le fiasco de Reims la saison passée à même époque. Wendie Renard ne veut pas revivre pareil scénario, comme elle nous l'a rappelé ce vendredi, pas plus de Jonatan Giraldez. S'il n'était pas sur le banc il y a un an, le coach espagnol a fait une séance de rattrapage pour ne pas faire les mêmes erreurs à Saint-Etienne.

Pour ce court déplacement dans le Forez, le coach de l'OL Lyonnes avait tout son groupe à disposition, hormis Liana Joseph qui poursuit sa rééducation. Malheureusement, avec le règlement de la Coupe, le club lyonnais ne peut voyager qu'avec seize joueuses. Il a donc fallu faire des choix pour Giraldez, sachant que l'OL Lyonnes va enchaîner avec Lens mercredi prochain, puis le Paris FC trois jours plus tard. Julie Brand, Korbin Shrader, Ashley Lawrence ou encore Lily Yohannes ont donc été laissées à la maison pour le match de ce samedi.