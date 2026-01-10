Actualités
Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
Jule Brand après son but lors d’OL Lyonnes – St Pölten (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

ASSE - OL Lyonnes : pas de derby pour Shrader, Yohannes ou encore Brand

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ce samedi, l'OL Lyonnes se déplace à Saint-Etienne pour son premier match en 2026. Avec seulement seize joueuses à convoquer pour ce match de Coupe de France, Jonatan Giraldez a dû faire des choix.

    Un derby pour lancer la nouvelle année. De retour à l'entraînement depuis une semaine, les joueuses de l'OL Lyonnes trépignent d'impatience au moment de retrouver la compétition. Ce sera dans des conditions particulières avec un seizième de finale de Coupe de France qui se tiendra à l'Etrat et donc sur un terrain synthétique. L'affluence ne sera pas celle des grandes soirées ce samedi à 14h30 et tout semble rappeler le fiasco de Reims la saison passée à même époque. Wendie Renard ne veut pas revivre pareil scénario, comme elle nous l'a rappelé ce vendredi, pas plus de Jonatan Giraldez. S'il n'était pas sur le banc il y a un an, le coach espagnol a fait une séance de rattrapage pour ne pas faire les mêmes erreurs à Saint-Etienne.

    Pour ce court déplacement dans le Forez, le coach de l'OL Lyonnes avait tout son groupe à disposition, hormis Liana Joseph qui poursuit sa rééducation. Malheureusement, avec le règlement de la Coupe, le club lyonnais ne peut voyager qu'avec seize joueuses. Il a donc fallu faire des choix pour Giraldez, sachant que l'OL Lyonnes va enchaîner avec Lens mercredi prochain, puis le Paris FC trois jours plus tard. Julie Brand, Korbin Shrader, Ashley Lawrence ou encore Lily Yohannes ont donc été laissées à la maison pour le match de ce samedi.

    à lire également
    Coupe de France : l'OL Lyonnes veut dompter les conditions à Saint-Étienne
    3 commentaires
    1. Avatar
      brad - sam 10 Jan 26 à 8 h 34

      A l'approche de ce derby , Amel Majri aurait eu quelques mots sur l'importance de cette rencontre pour les lyonnais , même si l'on connait le final à venir. Peut être que Selma Bacha prendra son relais dans le vestiaire , Wendie le sait que c'est une rencontre particulière .

      Signaler
    2. isabielle
      isabielle - sam 10 Jan 26 à 8 h 36

      Je le remets ici c'est une info à connaître

      [HS] pour ceux qui veulent en savoir davantage : à qui appartient OL Lyonnes ?
      https://x.com/MaxOL69/status/2009301095122616687?s=20

      Les détails sont très instructifs, les montants investis significatifs du coup d'exploitation d'un tel club féminin... et de la volonté de se dégager du club masculin.
      Michele Kang ne fait pas les choses à moitié, elle ! ... et le montre à tous.
      Accessoirement le cash investi va dans la trésorerie de EFG (ex OL Groupe)

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - sam 10 Jan 26 à 8 h 47

        Merci pour l'info, exceptionnellement je suis allé voir sur le lien appartenant à l'autre fou 😤
        Madame Kang est une sacré dame investit dans ses projets 🤩, en plus elle met beaucoup de son propre argent.
        On est vraiment tombé sur la bonne personne.

        Signaler

    Laisser un commentaire

