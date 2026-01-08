Actualités
Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d’OL – Arsenal (Photo by Catherine Steenkeste / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Coupe de France : l'OL Lyonnes aimerait effacer l'affront

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • La saison passée, l'OL Lyonnais avait quitté la Coupe de France dès les 16es de finale. Une élimination qui a fait tache. Rendez-vous à Saint-Étienne samedi pour effacer cette contreperformance.

    Beaucoup de choses ont changé en un an. Dans l'effectif, plusieurs nouvelles joueuses sont arrivées, tandis que d'autres sont parties à l'intersaison. Et même le chef d'orchestre est différent. Pour autant, il faut se souvenir que le 12 janvier 2025, l'OL Lyonnes a pour la première fois de son histoire été sorti dès son entrée en lice de la Coupe de France.

    Ce jour-là, alors qu'elles étaient immenses favorites, les coéquipières de Wendie Renard étaient tombées dans le piège tendu par Reims. Incapable de se défaire de son adversaire malgré sa domination, le groupe de Joe Montemurro avait craqué aux tirs au but dans ce 16e de finale. Une séance irrespirable au bout de laquelle le raté de la gardienne Laura Benkarth a précipité l'élimination des Lyonnaises (10-9, après un 0-0).

    Attention aux conditions pour ce match à Saint-Étienne

    Une immense déception pour cette équipe habituée à tout gagner sur la scène nationale. Elle s'en est remise et a par la suite remporté le titre de championne de France. Mais cela reste un échec dans une saison également marquée par la sortie en demi-finales de la Ligue des champions.

    En 2026, le club espère ne pas connaître la même désillusion pour le retour de la Coupe. Surtout que ce sera à Saint-Étienne, chez le rival, samedi (14h30). Un match qui a tout pour se transformer en mauvais scénario. Malgré leur confiance actuelle, les joueuses de Jonatan Giráldez devront faire face à un terrain synthétique, moins propice aux rencontres de haut niveau. Il faudra aussi dompter l'absence des supporters dans une enceinte champêtre et sous le froid. Méfiance donc pour ce premier rendez-vous de l'année.

    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - jeu 8 Jan 26 à 18 h 59

      Confiance absolue , ce groupe et sa façon de jouer n'a rien à voir avec les précédents........

    Score'n'co - Lyon Capitale
