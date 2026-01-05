OL Lyonnes : l’espoir d’un retour sur le trône européen

Privé de titre en Ligue des champions depuis 2022, l’OL Lyonnes fait encore et toujours partie des favoris. Les supporters lyonnais croient à une fin heureuse cette année, sous l’impulsion de Jonatan Giraldez.

On était loin de l’ambiance à guichets fermés qu’il peut exister pour les séances ouvertes au public chez les garçons. Néanmoins, dimanche en fin de matinée, près de 300 supporters ont bravé un vent glacial réchauffé par le soleil décinois pour assister à la première séance en 2026 des joueuses de l’OL Lyonnes. L’accueil a été chaleureux comme toujours chez les Fenottes pour une grosse heure d’entraînement. Ce n’est pas dimanche que l’on a eu vent de la tactique qui sera mise en place par Jonatan Giraldez pour le seizième de finale de Coupe de France.

De toute façon, avec l’Espagnol, les inconditionnels ont appris à ne rien tenir pour acquis. Adepte de la rotation, l’entraîneur séduit plutôt bien son environnement avec ce point. "L’année dernière, il n’y avait presque aucune surprise dans les compositions. Cette saison, le coach donne du temps à tout le monde et c’est une bonne chose, tout le monde se sent concerné", se réjouissait Mathilde croisée à la sortie du GOLTC.

La Ligue des champions, toujours comme juge de paix

Il est vrai que Giraldez a géré les temps de jeu avec une certaine minutie, comme il aime à nous le rappeler. Cela empêche parfois d’avoir une réelle continuité dans la prise d’automatismes, mais cette capacité à concerner tout le monde ne devrait pas s’arrêter de si peu. Avec le retour de la Coupe de France ce week-end et l’entrée en lice en Coupe LFFP en février, le calendrier déjà chargé avec la Première Ligue et la Ligue des champions devrait permettre à toutes les joueuses d’avoir quelque chose à se mettre sous la dent. En ces premiers jours de 2026, les supporters se projettent déjà sur le printemps, car comme chaque année, c’est avant tout là que se jouera la saison de l’OL Lyonnes.

Invaincues sur le premier semestre 2025-2026, les coéquipières de Wendie Renard donnent l’impression de "monter en puissance, on sent un jeu plus fluide", selon François, abonné depuis cinq ans. Si Jonatan Giraldez n’avait pas souhaité se projeter sur le très lointain quart de finale contre Wolfsburg ou la Juventus Turin, tout le monde n’a que la Ligue des champions à la bouche. "Ce serait bien de retrouver le goût de cette victoire. Turin, ça semble bien loin", soupire Amélie, supportrice des Fenottes et entraîneuse à Jons.

Une finale à Oslo pour motiver Hegerberg et Engen

Quatre ans très exactement depuis le sacre face au FC Barcelone, qui avait pour adjoint un certain Jonatan Giraldez. Une éternité pour un club comme l’OL Lyonnes, recordman de titres dans cette Ligue des champions. En misant sur Giraldez, Vincent Ponsot n’avait pas caché dans un entretien à Olympique-et-Lyonnais que la direction lyonnaise misait sur un entraîneur capable de redonner ses lettres de noblesse européennes au club.

Comme Montemurro, Bompastor et tant d’autres avant lui, l’ancien du Washington Spirit sera avant tout jugé là-dessus. Il en est conscient, répétant que son groupe "n’a rien encore rien gagné". Pour Michele Kang, cela donnerait aussi un vrai coup de fouet au projet lancé il y a bientôt deux ans désormais. Mais il semble qu’au sein du vestiaire, cette quête soit la vraie priorité de cette campagne 2025-2026. Avec en point d’orgue une finale à Oslo, terres d’Ada Hegerberg et Ingrid Engen. "Un beau clin d’œil du destin", pour Mathilde, déjà prête à faire ses bagages pour la Norvège.