Actualités
Pavel Sulc (OL) célèbre à Monaco (Photo by Valery HACHE / AFP)

Impliqué sur 16 buts à l'OL, Pavel Šulc ne s'arrête plus

  • par Gwendal Chabas

    • Un doublé avant la trêve, un autre déterminant après à Monaco (1-3). Pavel Šulc fait parler la poudre et ne s'arrête plus.

    Qui pouvait affirmer qu'après 23 apparitions sous le maillot de l'OL, Pavel Šulc compterait 11 réalisations et 5 passes décisives toutes compétitions confondues ? Difficile à prévoir, même si le Tchèque avait la réputation d'être un homme de statistiques. Samedi, à Monaco (1-3), il a tiré une belle épine du pied de son équipe, et ce, à deux reprises.

    C'est d'abord lui qui a ouvert la marque sur un corner. Comme il sait si bien le faire, il a anticipé une déviation au premier poteau en venant fermer au second. Dans un style qu'on lui connaît peut-être un peu moins, il a remis l'Olympique lyonnais devant d'une superbe frappe à 20 mètres dans l'axe avant l'heure de jeu.

    Troisième doublé déjà en Ligue 1

    Plus que jamais meilleur réalisateur de sa formation, le milieu offensif ou attaquant de 25 ans est également le meilleur passeur, avec Afonso Moreira. Il reste surtout sur une série assez folle avec six buts lors de ses quatre dernières sorties. Ajoutons qu'aucun autre joueur en Ligue 1 n'a inscrit plus de doublés que lui à cette saison (trois).

    De quoi s'attirer les louanges de son entraîneur. "Il est très, très efficace. On a l'impression que le ballon vient toujours vers lui, mais c'est de l'instinct. C'est un footballeur différent, pas magnifique techniquement, mais très efficient, qui travaille pour le collectif", validait Paulo Fonseca après le succès en Principauté.

