Sulc (OL) en course pour le doublé au Ballon d’Or tchèque ?

Élu meilleur joueur tchèque de la saison passée, Pavel Sulc pourrait bien faire le doublé. Le joueur offensif de l’OL arrive en tête des votes à la mi-saison.

Le bilan est assez paradoxal au moment de parler de Pavel Sulc. Meilleur buteur de l’OL sur la première partie de saison, le joueur offensif n’a pas forcément la reconnaissance qu’il mérite. La faute à son style loin d’être le plus épuré sur le terrain ? Peut-être bien. Quoi qu’il en soit, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", le numéro 10 lyonnais n’avait pas eu le droit à une place dans les coups de cœur de la mi-saison de nos consultants. Sulc pourra certainement se rassurer en voyant qu’au pays, il n’est pas oublié.

Impliqué sur quatorze buts à l'OL

Ce mardi, en effet, le Club des journalistes sportifs tchèque, qui organise le Ballon d’Or national, a dévoilé les résultats des votes pour l’édition 2025-2026 à la mi-saison. A ce petit jeu, Pavel Sulc arrive en tête devant Patrik Schick, l’attaquant du Bayer Leverkusen. Joueur offensif du Slavia Prague, Lukáš Provod figure à la troisième place de ce classement provisoire. Déjà élu la saison passée, le Lyonnais pourrait donc faire le doublé, lui qui a déjà inscrit neuf buts et délivré cinq passes depuis son arrivée à l’OL.